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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/30/48364.html

Спорт

Северодвинский «Севмаш» выступит в финальном турнире первенства КФК

Северодвинский «Севмаш» выступит в финальном турнире первенства КФК
Фото vk.com/club11840521
Комитет по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России утвердил состав участников финального турнира первенства страны среди коллективов физической культуры (КФК). За медали, как и в прошлом сезоне, поборются восемь команд, в том числе и «Севмаш» из города корабелов.

Соперниками северодвинцев будут ХК «Энергия» из подмосковной Шатуры, ХК «Сыктывкар», ХК «Боровичи», «Северский трубник» из Полевского Свердловской области, «Старт» из Нерехты Костромской области, а также «ФХК «Балашиха» из Московской области и «Агрохим» из Березников Пермского края. Последние два коллектива заменили в предстоящем турнире СК «Обухово» и московский «Хотвелл», выступавшие в сезоне 2015-2016 гг.

Напомним, что «Севмаш» является серебряным призёром этих соревнований. В прошлогоднем финале хоккеисты из города корабелов в борьбе за «золото» уступили соперникам из «Энергии» - 3:5. Причём, победа досталась команде из Шатуры во многом благодаря наличию в её составе таких известных в прошлом хоккеистов, как Константин Клековкин, Михаил Щитов, Сергей Покидов, Андрей Балыкин, Павел Гаврилов и Андрей Мороков.

Именно мастер спорта международного класса Андрей Мороков, хорошо известный болельщикам Поморья по своим выступлениям за «Водник» в 2002-2003 гг., стал главным героем финального матча, забив в ворота «Севмаша» четыре мяча. Тем не менее, серебряные награды северодвинцев стали для них огромным достижением.

В нынешнем первенстве КФК ледовая дружина из города корабелов вновь намерена побороться за самые высокие места. Кстати, один из хоккеистов «Севмаша» - 34-летний нападающий Роман Левченко в преддверии этого турнира проверит свои силы в чемпионате мира по хоккею с мячом среди команд группы «В».

Эти соревнования пройдут в Швеции с 23 по 29 января 2017 года. Роман выйдет на лёд в составе сборной Украины вместе с ещё двумя россиянами – Дмитрием Ковалем и Андреем Марковиченко. Возвращаясь к финалу первенства России среди КФК, место, сроки проведения и структура турнира будут определены Комитетом по проведению соревнований до 10 февраля 2017 года.

 

Александр Галин, Сегодня 15:41

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