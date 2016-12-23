«Водник» встретит Новый год в приподнятом настроении

Вчера в Кирове хоккеисты архангельского «Водника» провели последний матч чемпионата России по хоккею с мячом в уходящем 2016-м году. Их соперниками вновь стали игроки местной «Родины». Как известно, первый поединок этих команд не выявил победителя – 4:4.

Повторный матч поначалу складывался, как и предыдущий. Игра проходила на встречных курсах, где всё решала более удачная реализация созданных моментов. В этом компоненте к концу первого тайма преуспели хозяева. На два забитых мяча ветерана «Родины» Сергея Обухова и 20-летнего Антона Тихвинского одним голом ответил капитан «Водника» Евгений Дергаев.

Первые 15 минут второй половины встречи, как и накануне, ещё вселяли надежды в сердца кировских болельщиков, а потом наступил ступор для «Родины». Уже в целом ряде матчей подопечных Игоря Загоскина явно не хватает на все 90 минут. Последние полчаса ледовая дружина из Кирова просто встаёт, и быстрые соперники, как правило, пользуются своим преимуществом в скорости.

А если ещё в их рядах есть такие блестящие хоккеисты, как Евгений Дергаев и Янис Бефус – нынешние бесспорные лидеры «Водника», тогда вообще пиши пропало. Это, кстати, наглядно продемонстрировали два предыдущих поединка кировчан с московскими динамовцами.

Словом, во втором тайме вчерашнего поединка в Кирове на льду была в основном одна команда – коллектив Николая Яровича. В заключительные полчаса гости соорудили ещё три гола в исполнении Сергея Перминова (с 12-метрового), Евгения Дергаева и Яниса Бефуса.

Последние двое просто феерили на льду кировского стадиона «Родина». Евгений отметился дублем и голевой передачей, а в активе Яниса забитый мяч и также результативная передача. Дай бог, чтобы этот дуэт в такой же прекрасной форме подошёл ко второму этапу чемпионата России.

А «Родина», провалившая по объективным причинам межсезонье наряду с казанским «Динамо», теперь пожинает плоды того тяжёлого времени, когда судьба команды висела на волоске. Интересно, что именно эти два коллектива разыграют между собой четвёртую путёвку во второй этап. Их очное противостояние пройдёт 5 и 6 января 2017 года в столице Татарстана.

И всё-таки в одном компоненте кировчане превзошли архангелогородцев. Речь идёт не о забитых голах на льду, а о праздничной атмосфере на трибунах стадиона, где всех заводил своим виртуозным исполнением духовой оркестр. В его репертуаре было всё – от классики до песен из далёкого советского прошлого. Быть может, и в Архангельске кто-то из музыкантов сподобится на подобный эксперимент? Хотелось бы в это верить.

Теперь у «Водника» впереди четыре домашних матча, которые пройдут уже в новом, 2017-м году. Сначала 5 и 6 января наши земляки попробуют взять достойный реванш у хоккеистов «Волги», которым дважды уступили на старте чемпионата в Ульяновске. Завершат «водники» первый этап играми с нижегородским «Стартом», которые состоятся 9 и 10 января.

Между тем, стали известны первые соперники «Водника» на втором этапе чемпионата России. Нашим ребятам сразу предстоит отправиться в труднейший выезд в Хабаровск и Иркутск.

В стартовом поединке 15 января архангелогородцам придётся держать экзамен перед, пожалуй, главными фаворитами турнира из «СКА-Нефтяника», а через два дня, 18 января, их ждёт не менее трудное испытание в матче с «Байкал-Энергией». Пожелаем удачи «Воднику» в наступающем 2017-м!