Архангельской спортшколе по плаванию присвоен статус школы олимпийского резерва

Соответствующий приказ подписал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.
За годы работы спортивная школа подготовила целую плеяду выдающихся пловцов. Под руководством прославленных тренеров спортсмены успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях.
Архангельская школа по плаванию имеет сильные традиции в подготовке чемпионов и рекордсменов мира, Европы и России, победителей европейских и национальных первенств. Есть среди воспитанников спортивной школы и участники Олимпийских игр Евгений Лагунов и Ирина Беспалова.
Радуют и молодые спортсмены. Надежда Бараник и Кристина Неганова в этом году стали лучшими на чемпионате Северо-Западного федерального округа, а на чемпионате России по плаванию оказались лишь в одном шаге от медали, сообщает Агентство по спорту Архангельской области.