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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/29/48332.html

Спорт

«Родина» - «Водник»: на бога надейся, а сам не плошай

«Родина» - «Водник»: на бога надейся, а сам не плошай
Фото Константина Чумакова На снимке: Сергея Обухова "водники" держали особенно плотно
На 89-й минуте матча чемпионата России по хоккею с мячом в Кирове между «Родиной» и архангельским «Водником» Сергей Перминов сравнял счёт, точно пробив с 12-метровой отметки. Катясь к центру поля, воспитанник кировского хоккея, а ныне нападающий «водников» трижды перекрестился, словно, боясь повторить злополучный финал игры в Казани.

А ведь сценарий первого поединка подопечных Николая Яровича с динамовцами в столице Татарстана и вчерашней игры в Кирове во многом повторился. Вновь большую часть встречи в счёте вели хозяева. Особенно они преуспели в первом тайме, когда на гол Евгения Мастрюкова и дубль Евгения Леухина гости сумели ответить лишь одним точным ударом в исполнении ещё одного экс-кировчанина в составе «Водника» Олега Пивоварова.

Во втором тайме инициативу в свои руки прибрали архангелогородцы, имевшие немало выгодных моментов для взятия ворот Максима Шакирова, из которых реализовали два. Авторами забитых мячей стали Янис Бефус и Максим Чермных. А затем повторилось то, что произошло в Казани. Там при равном счёте хозяева вышли вперёд за счёт реализованного пенальти, и здесь Евгений Мастрюков вывел вперёд кировчан, также реализовав 12-метровый.

У гостей на спасение игры оставалось чуть более 10 минут. На финише матча вновь о себе напомнила Казань. Тогда на 88-й минуте встречи капитан «Водника» Евгений Дергаев взял игру на себя, прошёл всю линию оборону соперника и заработал пенальти. Сам пробивать его не стал, а доверил это право Сергею Перминову. Тот оказался точен, и, казалось, уже гарантировал успех своим товарищам по команде. Но затем случился свободный удар в сторону ворот наших земляков, и Анатолий Голубков за секунду до конца игры принёс ничью «Динамо».

Вот и вчера Евгений Дергаев в решающий момент поединка в очередной раз совершил свой фирменный хоккейный слалом, остановленный хозяевами только с нарушением правил. Шла 89-я минута встречи. У мяча вновь оказался Сергей Перминов, который был безжалостен по отношению к своей бывшей команде – 4:4. Трижды осенив себя крестным знамением, наш хоккеист, думается, больше не верил в повторение казанского сценария.

Он был прав. В оставшиеся секунды игры «водники» могли даже вырвать победу, но ошиблись в завершающей стадии атаки. Итак, как говорят в подобных случаях, боевая ничья – 4:4, которая дала обоим коллективам только по одному очку. Сегодня состоится повторный матч «Родины» и «Водника». Он станет последним для кировчан и архангелогородцев в уходящем 2016 году. Кому же из них улыбнётся фортуна в преддверии Нового года?

 

Александр Галин, Сегодня 09:22

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