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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/28/48323.html

Спорт

Баскетболисты первой команды САФУ лидируют в чемпионате АСБ

Баскетболисты первой команды САФУ лидируют в чемпионате АСБ
Фото vk.com/club86919873
В разгаре Х юбилейный сезон 2016-2017 гг. Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В этом проекте участвуют баскетбольные дружины вузов и ссузов из всех регионов России.

В региональном этапе Архангельской области в двухкруговом турнире между собой выясняют отношения баскетболисты шести команд: САФУ-1, САФУ-2, САФУ-3 и АЛТК из столицы Поморья, а также ИСМАРТа (Севмашвтуза) и СТК из Северодвинска. Они борются за единственную путёвку в высший дивизион Северо-Западного федерального округа.

Сыграны матчи первого круга. Пока единоличным лидером является первая дружина САФУ. Она одержала победу во всех пяти матчах, набрала 10 очков, больше всех забросила очков – 406 и меньше всех пропустила – 213. Коллектив САФУ-3 занимает вторую позицию в турнирной таблице – 9 баллов, уступив лишь коллегам из первой команды – 35:68.

В тройку сильнейших входят также баскетболисты Северодвинского технического колледжа. Они имеют в своём активе 8 очков и три победы. Проиграли спортсмены СТК только соперникам из САФУ-1 – 76:91 и САФУ-3 – 62:88. Далее в табели о рангах места занимают АЛТК – 7, ИСМАРТ (Севмашвтуз) – 6 и САФУ-2 – 5 очков.

Что касается самых результативных игроков турнира, в этом списке лидирует Николай Карелин из СТК. На его счёту 144 очка в пяти играх, что составляет 28.8 очка за матч. Второе место занимает Илья Малик из САФУ-1. Он провёл всего две встречи, но набрал в них 47 очков, то есть 23.5 балла за игру.

Ещё два баскетболиста могут похвастать тем, что они забрасывали более 20 очков за матч. Это Артём Щербаков из САФУ-3 – 102 очка в пяти играх и 20.4 за матч, а также Роман Обертинский из САФУ-1 – 101 балл и 20.1 за игру. Интересно, что северодвинец Николай Карелин также является лучшим по подборам у своего щита и в среднем за игру, по блокшотам. К тому же у него самый высокий коэффициент полезности – 35.4.

Александр Галин, Сегодня 16:15

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Комментарии
vlad1950, сегодня 17:27

неудивительно алтишники всегда хорошо гоняли в баскет в отличие от медиков и педиков
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