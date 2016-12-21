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Александр Терентьев замкнул десятку сильнейших в Красногорске

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/28/48309.html

Спорт

Александр Терентьев замкнул десятку сильнейших в Красногорске

Александр Терентьев замкнул десятку сильнейших в Красногорске
Фото flgr.ru
В Подмосковье завершаются Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня». Вчера участники боролись за награды в индивидуальном спринте свободным стилем. Успешным можно признать выступление 17-летнего кандидата в мастера спорта Александра Терентьева.

Воспитанник Детско-юношеского центра «Лидер» из посёлка Искателей Ненецкого автономного округа (НАО) сейчас является представителем ФОК «Звёздочка» из Северодвинска. В Красногорске он защищает интересы Архангельской области и НАО. Всего на старт спринта вышло 126 лыжников, включая многих именитых спортсменов, в том числе членов сборной России.

В этой компании не затерялся и наш молодой земляк. Александр Терентьев сумел добраться до полуфинальной стадии, где за право выступить в решающем финальном забеге боролись 12 лыжников. К сожалению, пробиться в шестёрку сильнейших Александр не смог, но занял в итоге высокое десятое место, выполнив норматив мастера спорта и завоевав 31 рейтинговое очко.

В итоговом протоколе Терентьев сумел оставить позади себя таких знаменитых гонщиков, как заслуженные мастера спорта Николай Морилов, Дмитрий Япаров, Никита Крюков, Евгений Дементьев и Александр Бессмертных, а также мастера спорта международного класса Глеб Ретивых, Антон Гафаров, Андрей Феллер, Михаил Девятьяров и другие.

Стоит отметить и попадание в очковую зону ещё одного нашего земляка, новодвинца Константина Лобова. Он занял 32-е место и набрал 9 очков. Победителем спринта свободным стилем стал Александр Большунов, представлявший на «Красногорской лыжне» Тюменскую и Брянскую области. «Серебро» в активе москвича Алексея Червоткина, а «бронза» досталась Артуру Петрову из Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что у Александра Терентьева впереди престижные соревнования – XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль в Турции. Он состоится с 13 по 17 февраля в Эрзуруме.

Александр Галин, Сегодня 10:51

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