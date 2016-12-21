Светлана Заборская в составе сборной России выступит в США

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал имена спортсменов, которые выступят в американском Парк Сити, где с 30 января по 5 февраля 2017 года пройдёт первенство мира среди юниоров и молодёжи до 23-х лет. В состав юниорской сборной страны (21-23 года) вошла мастер спорта из Северодвинска Светлана Заборская.

Вместе с представительницей ФОК «Звёздочка» в команде также выступят Татьяна Алёшина из Тюменской области, Яна Кирпиченко – представительница Алтайского и Красноярского краёв, москвичка Мария Лихачёва и Анна Морковкина из Республики Татарстан.

Светлана Заборская получила право выступить в США, завоевав серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях среди юниорок 21-23 лет в Тюмени. Северодвинка стала второй на дистанции 10 км свободным стилем, уступив только Анне Морковкиной.

В юниорскую сборную России (21-23 года) вошли также шесть лыжников. Помимо этого в Парк Сити выступит и наша национальная команда, в которую вошли по шесть юношей и девушек 19-20 лет.

В программе соревнований спринт классическим стилем, индивидуальные гонки на 5, 10 и 15 км свободным стилем, скиатлон и эстафеты. Пока же Светлана Заборская в рамках подготовки к американским стартам выступила в «Красногорской лыжне» на «десятке» свободным стилем.

На старт гонки вышли 107 сильнейших российских лыжниц. На финише Светлана показала 37-й результат – 27 мин. 01.1 сек. Однако среди спортсменок своей возрастной группы её время было восьмым. Впереди у нашей землячки напряжённые тренировки, которые, хочется верить, принесут ей успех на американском континенте.