Флорболисты «Океана» стали обладателями Кубка мэра Северодвинска

В городе корабелов прошёл очередной открытый Кубок мэра по флорболу среди мужских команд. В нынешнем розыгрыше приняли участие 11 команд из Северодвинска, Архангельска и Холмогор.

На первом этапе все они были разбиты на три группы. В группе «А» выступали северодвинские «Океан и «Севмаш», а также «Пиренеи» из Архангельска. Группу «Б» составили северодвинские «Север» и «Команда А», САФУ из столицы Поморья и холмогорский «Темп». В группе «В» сражались местные «Севмаш-2» и «Сатурн», а также архангельские «Ремикс» и «Взамен».

До решающих поединков за главный приз добрались четыре коллектива: «Океан», «Севмаш», САФУ и «Темп». Интересно, что флорболисты из Холмогор заняли в своей группе последнее четвёртое место, набрав всего одно очко. Однако затем «Темп» по очереди переиграл «Ремикс» - 3:2, «Севмаш-2» - 7:6 и разгромил «Север» - 14:2, обеспечив себе место в полуфинале.

К сожалению, на полуфинальный матч с «Океаном» команда из Холмогор в Северодвинск не приехала, и ей было засчитано техническое поражение – 0:5. В другом полуфинале «Севмаш» взял верх над прошлогодним обладателем Кубка мэра – архангельским САФУ – 7:5.

В решающем поединке между флорболистами «Севмаша» и «Океана» вне конкуренции оказались более мастеровитые спортсмены «Океана». Они одержали убедительную победу – 12:4 и стали победителями турнира. В матче за «бронзу» встретились «Темп» и САФУ. Флорбольная дружина из Холмогор проявила себя с самой лучшей стороны и взяла верх со счётом 10:6.

По итогам соревнований были названы лучшие игроки в своих амплуа. Ими стали: вратарь Максим Наубрейт («Севмаш»), защитник Владимир Гаревских и нападающий Александр Талдонов (оба – «Океан»).