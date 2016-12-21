Лучник из Архангельска завоевал «серебро» в Рыбинске

В Рыбинске прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Памяти заслуженного тренера Л. Н. Устинова-Иванова». В этом традиционном предновогоднем турнире приняли участие более 300 лучников из 22-х регионов России. Поморье представляли спортсмены Спортивно-стрелкового клуба (ССК) «Таргет» из Архангельска.

Великолепный результат показал наш земляк Андрей Бурдаев. Он выступал в дисциплине «Блочный лук – 18 метров (30 + 30 выстрелов) + финал». В квалификации архангелогородец выбил 569 очков и занял 19-е место. Ему всего одного очка не хватило до выполнения норматива мастера спорта.

В 1/16 финала Андрей Бурдаев взял верх над Александром Полосухиным из Санкт-Петербурга – 146:144, в 1/8 был точнее Глеба Тузова из Рязанской области – 146:145, в четвертьфинале одержал победу над Ильёй Копачёвым из Краснодарского края – 146:140 и, наконец, в полуфинале выиграл у Ивана Козлова из Московской области – 145:142.

В решающем поединке представитель ССК «Таргет» встретился с Антоном Булаевым из Челябинской области. Напряжённый финал завершился победой мастера спорта международного класса Булаева, которому кандидат в мастера спорта Андрей Бурдаев уступил с разницей всего в одно очко – 144:145. Блестящий успех нашего земляка, который принёс первую серебряную медаль лучников Поморья во Всероссийских соревнованиях!

Совсем немного до завоевания медалей не хватило архангельским спортсменам в командном первенстве в стрельбе из блочного лука. Сборная Поморья в составе Андрея Бурдаева, Андрея Говорухина и Сергея Шухтина дошла до полуфинала, одержав победы на пути к этой стадии над лучниками Ярославской области и Санкт-Петербурга.

В полуфинале архангелогородцы встретились с соперниками из Московской области и уступили – 222:224. В матче за «бронзу» наши земляки, к сожалению, потерпели ещё одно поражение от сборной Краснодарского края – 219:229. Победителем же в этой дисциплине стала команда Рязанской области.

Подводя краткие итоги выступления северян в Рыбинске, стоит отметить, что они показали себя с самой лучшей стороны и преподнесли себе и всем любителям стрельбы из лука Архангельской области отличный новогодний подарок.