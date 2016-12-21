Новости дня

Двое пьяных архангелогородцев пытались проникнуть в квартиру знакомой

Осужденным колонии под Архангельском пытались передать сим-карты, спрятав их в печенье

Лучник из Архангельска завоевал «серебро» в Рыбинске

Ночью в Архангельке работали 82 снегоуборочные машины

Мобильная версия 16+

Вторник, 27 декабря, 15:02

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/27/48292.html

Спорт

Лучник из Архангельска завоевал «серебро» в Рыбинске

Лучник из Архангельска завоевал «серебро» в Рыбинске
Фото vk.com/archery29 На снимке: Сборная Архангельской области по стрельбе из блочного лука
В Рыбинске прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Памяти заслуженного тренера Л. Н. Устинова-Иванова». В этом традиционном предновогоднем турнире приняли участие более 300 лучников из 22-х регионов России. Поморье представляли спортсмены Спортивно-стрелкового клуба (ССК) «Таргет» из Архангельска.

Великолепный результат показал наш земляк Андрей Бурдаев. Он выступал в дисциплине «Блочный лук – 18 метров (30 + 30 выстрелов) + финал». В квалификации архангелогородец выбил 569 очков и занял 19-е место. Ему всего одного очка не хватило до выполнения норматива мастера спорта.

В 1/16 финала Андрей Бурдаев взял верх над Александром Полосухиным из Санкт-Петербурга – 146:144, в 1/8 был точнее Глеба Тузова из Рязанской области – 146:145, в четвертьфинале одержал победу над Ильёй Копачёвым из Краснодарского края – 146:140 и, наконец, в полуфинале выиграл у Ивана Козлова из Московской области – 145:142.

В решающем поединке представитель ССК «Таргет» встретился с Антоном Булаевым из Челябинской области. Напряжённый финал завершился победой мастера спорта международного класса Булаева, которому кандидат в мастера спорта Андрей Бурдаев уступил с разницей всего в одно очко – 144:145. Блестящий успех нашего земляка, который принёс первую серебряную медаль лучников Поморья во Всероссийских соревнованиях!

Совсем немного до завоевания медалей не хватило архангельским спортсменам в командном первенстве в стрельбе из блочного лука. Сборная Поморья в составе Андрея Бурдаева, Андрея Говорухина и Сергея Шухтина дошла до полуфинала, одержав победы на пути к этой стадии над лучниками Ярославской области и Санкт-Петербурга.

В полуфинале архангелогородцы встретились с соперниками из Московской области и уступили – 222:224. В матче за «бронзу» наши земляки, к сожалению, потерпели ещё одно поражение от сборной Краснодарского края – 219:229. Победителем же в этой дисциплине стала команда Рязанской области.

Подводя краткие итоги выступления северян в Рыбинске, стоит отметить, что они показали себя с самой лучшей стороны и преподнесли себе и всем любителям стрельбы из лука Архангельской области отличный новогодний подарок.

Александр Галин, Сегодня 13:59

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельск: отставки и назначения декабряСегодня 12:22
2 комментария

Живущие в сети. Влад ЧерножуковСегодня 10:27

За уклонение от призыва архангелогородцу грозит два года тюрьмыСегодня 09:02

Игорь Орлов: буду работать до 2020 годаВчера 15:16
29 комментариев

В Архангельске завершилась акция "Арх.Светло"Вчера 14:40

Реклама
Спорт

Наставник казанского «Динамо» Сергей Фирсов оказался правВчера 15:44

«Воднику» не хватило до победы одной секунды!Позавчера 10:22

На устьянских лыжных трассах разыграны последние медали уходящего годаПозавчера 10:19

В «Малиновке» разыграны первые награды чемпионата и первенства Поморья по лыжным гонкам23 декабря 2016 17:05
1 комментарий

Юные волейболисты Поморья вышли в полуфинал первенства России23 декабря 2016 16:00

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Иркутской области более 70 человек умерли от отравления "боярышником". Как вы считаете, кто в этом виноват?
Результаты
Новости рубрик

Ночью в Архангельке работали 82 снегоуборочные машины

Архангельские школьники приняли участие в спортивно-туристической игре

Живущие в сети. Влад Черножуков

Под Северодвинском стали разбирать аварийные мосты

27 декабря в большинстве районов Поморья пройдет мокрый сильный снег

В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник

ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет

Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества

Игорь Орлов: бюджет остается социальным

Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт

Архангельск: отставки и назначения декабря

Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области

Взгляд «Двины-Информ». Политические итоги-2016: Архангельское областное собрание депутатов

Айк Аджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основе

Двое пьяных архангелогородцев пытались проникнуть в квартиру знакомой

Осужденным колонии под Архангельском пытались передать сим-карты, спрятав их в печенье

В Архангельске осужденный вновь осужден за ложный донос

В Ленском районе задержан злоумышленник, виновный в серии краж

В Северодвинске в ДТП пострадала беременная девушка

Наставник казанского «Динамо» Сергей Фирсов оказался прав

«Воднику» не хватило до победы одной секунды!

На устьянских лыжных трассах разыграны последние медали уходящего года

В «Малиновке» разыграны первые награды чемпионата и первенства Поморья по лыжным гонкам

В Добролюбовке открылась выставка "Пернатые гости"

В Архангельске Андрей Кончаловский представил горожанам фильм «Рай»

Скромный гений. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награжден орденом Дружбы

В Архангельском городском культурной центре пройдет «Новогодний огонек»

В Приморском районе отметили Николин день
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2016

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru