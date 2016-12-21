Наставник казанского «Динамо» Сергей Фирсов оказался прав

Повторный матч в столице Татарстана между местным «Динамо» и архангельским «Водником» подтвердил правоту слов нашего земляка Сергея Фирсова, стоящего сейчас у руля казанской команды. После первой игры он заявил, что в его коллективе нет таким индивидуально сильных хоккеистов, как Евгений Дергаев или Янис Бефус. По этой причине казанцы могли противопоставить гостям только коллективную игру.

Если в первом матче хозяевам льда это отчасти помогло и во многом, благодаря удачному попаданию Анатолия Голубкова под занавес встречи, то вчера динамовцы смогли выдержать темп игры, заданный «водниками», только первые полчаса. Даже ничейный исход после первой половины игры – 2:2 ни о чём не говорил.

Лишь благодаря случайному стечению обстоятельств, подопечные Николая Яровича не смогли создать задел в забитых мячах. Во втором тайме всё встало на свои места. Хозяева не успевали за быстрыми игроками «Водника», всё чаще стали проваливаться на флангах и в центре, чем умело пользовались значительно более мастеровитые архангелогородцы.

Если бы не уверенные действия голкипера «Динамо» Александра Темникова, матч мог бы завершиться с весьма неприятным счётом для коллектива из Казани. А так поражение с разницей всего в два мяча – 3:5 при подавляющем игровом преимуществе гостей с берегов Северной Двины во второй половине матча.

Остаётся назвать тех, кто отметится забитыми мячами в составах команд. У «Водника» дубль в активе Яниса Бефуса, по одному мячу забили Иван Козлов, Алексей Гладышев и Сергей Калинин. Евгений Дергаев во второй встрече подряд не сумел реализовать 12-метровый штрафной удар. У хозяев дважды отличился Евгений Волгужев, а ещё один гол на счету Рамиля Ибрагимова.

Теперь «Воднику» предстоит дважды в Кирове встретиться с «Родиной». Матчи с командой Сергея Обухова, которые пройдут 28 и 29 декабря, станут заключительными для наших земляков в уходящем 2016-м году.