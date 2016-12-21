Новости дня

Скромный гений. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награжден орденом Дружбы

Несколько дней не дожил до 30. При крушении самолета Ту-154 погиб бывший журналист "Поморья" Дмитрий Рунков

«Воднику» не хватило до победы одной секунды!

На устьянских лыжных трассах разыграны последние медали уходящего года

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 25 декабря, 19:50

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/25/48246.html

Спорт

«Воднику» не хватило до победы одной секунды!

«Воднику» не хватило до победы одной секунды!
Фото dinamo-kazan.ru
После финального свистка главного арбитра матча между казанским «Динамо» и «Водником» в Казани Никиты Юкляевских архангелогородец Сергей Перминов в сердцах чуть не разбил клюшку об лёд. Было от чего. Ведь минутой ранее нападающий «Водника» реализовал пенальти и, казалось, принёс победу своей команде в труднейшем поединке.

После реализованного 12-метрового Перминовым на табло стадиона «Ракета» загорелись цифры – 4:5. Хозяева оказались в полушаге от поражения. Играть оставалось считанные секунды. В этот момент голкипер динамовцев Александр Темников явно наудачу выбросил мяч на половину поля гостей. Последовало нарушение правил со стороны «водников», и казанцы получили последний шанс исправить почти безнадёжную ситуацию в этой встрече.

К мячу подъехал новобранец «Динамо» Анатолий Голубков, ещё совсем недавно выходивший на лёд в форме «Байкал-Энергии». Расстояние до ворот, которые защищал Андрей Рейн, было более чем приличным. К тому же, «водники» на всякий случай поставили стенку из двух хоккеистов. Словом, всё шло к тому, что удар опытного Голубкова не достигнет цели, и «Водник» одержит очередную, одиннадцатую по счёту победу.

Как вдруг случилось просто невероятное! Удар защитника казанского «Динамо» и сборной Казахстана Анатолия Голубкова прошил всю оборону «водников» и застал врасплох вратаря. Табло показывало 89 мин. 59 сек. Потом были разборки между Андреем Рейном и защитниками архангелогородцев, а также тот самый удар клюшкой об лёд Сергея Перминова, который мог стать героем матча. Увы, не судьба.

Положа руку на сердце, ничья – 5:5 стала абсолютно закономерной в данный день и в данной игре. «Воднику» было обидно упускать победу в финишном створе, о чём сказал на пресс-конференции наставник архангелогородцев Николай Ярович. Однако и казанские хоккеисты явно не заслуживали поражения. На ничью они точно наиграли.

Что касается самого матча, все всё видели, благодаря трансляции из Казани. Её качеству в этом сезоне может позавидовать большинство российских клубов, включая «Водник». Одним словом, архангельские любители русского хоккея не остались внакладе.

Остаётся добавить, что голами в составе наших земляков отметились Евгений Дергаев (дважды), Максим Чермных, Юрий Погребной и Сергей Перминов. У динамовцев забитые мячи в активе Геннадия Бочкарёва (дважды), Максима Зубарева, Рамиля Ибрагимова и Анатолия Голубкова. Дергаев и Бочкарёв могли записать на свой счёт и по хет-трику, но оба проиграли свои дуэли вратарям, пробивая с 12-метровой отметки. Повторный матч команд пройдёт в воскресенье, 25 декабря.

Александр Галин, Сегодня 10:22

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Скромный гений. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награжден орденом ДружбыСегодня 18:24

Несколько дней не дожил до 30. При крушении самолета Ту-154 погиб бывший журналист "Поморья" Дмитрий РунковСегодня 11:31
1 комментарий

Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской областиВчера 17:03
5 комментариев

Памятник Сталину в Архангельске открыли. Было малолюдноВчера 14:41
36 комментариев

В Архангельске засияет главная новогодняя елкаВчера 11:29
1 комментарий

Реклама
Спорт

На устьянских лыжных трассах разыграны последние медали уходящего годаСегодня 10:19

В «Малиновке» разыграны первые награды чемпионата и первенства Поморья по лыжным гонкамПозавчера 17:05
1 комментарий

Юные волейболисты Поморья вышли в полуфинал первенства РоссииПозавчера 16:00

«Водник» отправился в предновогоднее выездное турнеПозавчера 13:34

Александр Румянцев возглавил рейтинг в беге на 10 000 метров накануне чемпионата России22 декабря 2016 16:31

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Иркутской области более 70 человек умерли от отравления "боярышником". Как вы считаете, кто в этом виноват?
Результаты
Новости рубрик

Памятник Сталину в Архангельске открыли. Было малолюдно

В Архангельске засияет главная новогодняя елка

24 декабря в Архангельске пройдёт снег

В Архангельске ограничено движение транспорта

На северодвинском Севмаше дан старт строительству атомной подлодки «Князь Пожарский»

Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества

Игорь Орлов: бюджет остается социальным

Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт

Во втором чтении принят бюджет Архангельской области

Практика Поморья по централизации госзакупок признана лучшей в России

Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области

Взгляд «Двины-Информ». Политические итоги-2016: Архангельское областное собрание депутатов

Айк Аджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основе

Станет ближе к Годзишу. Николай Евменов ушел в отставку

Депутаты Архангельского облсобрания «порезали» себя

Несколько дней не дожил до 30. При крушении самолета Ту-154 погиб бывший журналист "Поморья" Дмитрий Рунков

В Коряжме найден пропавший подросток

В Архангельске задержана злоумышленница, ограбившая квартиру

На трассе М-8 произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Сольвычегодске произошел пожар в бесхозном доме

На устьянских лыжных трассах разыграны последние медали уходящего года

В «Малиновке» разыграны первые награды чемпионата и первенства Поморья по лыжным гонкам

Юные волейболисты Поморья вышли в полуфинал первенства России

«Водник» отправился в предновогоднее выездное турне

Скромный гений. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награжден орденом Дружбы

В Архангельском городском культурной центре пройдет «Новогодний огонек»

В Приморском районе отметили Николин день

В Детской школе искусств «Рапсодия» завершились Дни фортепианной музыки

В Архангельске пройдет джазовый концерт «Биг Джаз/Биг Бэнд»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2016

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru