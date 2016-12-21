«Воднику» не хватило до победы одной секунды!

После финального свистка главного арбитра матча между казанским «Динамо» и «Водником» в Казани Никиты Юкляевских архангелогородец Сергей Перминов в сердцах чуть не разбил клюшку об лёд. Было от чего. Ведь минутой ранее нападающий «Водника» реализовал пенальти и, казалось, принёс победу своей команде в труднейшем поединке.

После реализованного 12-метрового Перминовым на табло стадиона «Ракета» загорелись цифры – 4:5. Хозяева оказались в полушаге от поражения. Играть оставалось считанные секунды. В этот момент голкипер динамовцев Александр Темников явно наудачу выбросил мяч на половину поля гостей. Последовало нарушение правил со стороны «водников», и казанцы получили последний шанс исправить почти безнадёжную ситуацию в этой встрече.

К мячу подъехал новобранец «Динамо» Анатолий Голубков, ещё совсем недавно выходивший на лёд в форме «Байкал-Энергии». Расстояние до ворот, которые защищал Андрей Рейн, было более чем приличным. К тому же, «водники» на всякий случай поставили стенку из двух хоккеистов. Словом, всё шло к тому, что удар опытного Голубкова не достигнет цели, и «Водник» одержит очередную, одиннадцатую по счёту победу.

Как вдруг случилось просто невероятное! Удар защитника казанского «Динамо» и сборной Казахстана Анатолия Голубкова прошил всю оборону «водников» и застал врасплох вратаря. Табло показывало 89 мин. 59 сек. Потом были разборки между Андреем Рейном и защитниками архангелогородцев, а также тот самый удар клюшкой об лёд Сергея Перминова, который мог стать героем матча. Увы, не судьба.

Положа руку на сердце, ничья – 5:5 стала абсолютно закономерной в данный день и в данной игре. «Воднику» было обидно упускать победу в финишном створе, о чём сказал на пресс-конференции наставник архангелогородцев Николай Ярович. Однако и казанские хоккеисты явно не заслуживали поражения. На ничью они точно наиграли.

Что касается самого матча, все всё видели, благодаря трансляции из Казани. Её качеству в этом сезоне может позавидовать большинство российских клубов, включая «Водник». Одним словом, архангельские любители русского хоккея не остались внакладе.

Остаётся добавить, что голами в составе наших земляков отметились Евгений Дергаев (дважды), Максим Чермных, Юрий Погребной и Сергей Перминов. У динамовцев забитые мячи в активе Геннадия Бочкарёва (дважды), Максима Зубарева, Рамиля Ибрагимова и Анатолия Голубкова. Дергаев и Бочкарёв могли записать на свой счёт и по хет-трику, но оба проиграли свои дуэли вратарям, пробивая с 12-метровой отметки. Повторный матч команд пройдёт в воскресенье, 25 декабря.