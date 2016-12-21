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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/25/48245.html

Спорт

На устьянских лыжных трассах разыграны последние медали уходящего года

На устьянских лыжных трассах разыграны последние медали уходящего года
Фото vk.com/id120233619 На снимке: На лыжне Степан Голышев
В Центре лыжного спорта (ЦЛС) «Малиновка» в Устьянском районе завершились чемпионат и первенство Архангельской области по лыжным гонкам. Во второй день соревнований участники боролись за награды в индивидуальных гонках свободным стилем. Лыжники преодолевали дистанцию 10 км, а лыжницы – 5 км.

Как и накануне у мужчин и женщин победу праздновали северодвинец Алексей Шемякин и хозяйка трассы Анна Мокосеева из Устьянского района. Алексей стал первым с результатом 21 мин. 50,7 сек., а Анна была вне конкуренции, показав время 13 мин. 11,9 сек. Таким образом, оба они стали двукратными чемпионами Архангельской области.

Призёрами в мужской гонке оказались земляк Шемякина – Вячеслав Панормов (23 мин. 16,5 сек.) из города корабелов и Василий Коржавин из Котласского района (23 мин. 26,0 сек.). Среди представительниц прекрасной половины «серебро» и «бронза» достались архангелогородкам Анне Андреевой (13 мин. 54,9 сек.) и Виктории Черемной (15 мин. 13,1 сек.).

Теперь о победителях и призёрах первенства Поморья. У юниорок 1997-1998 г.р. на старт вышли всего три спортсменки. Они и разыграли комплект наград. В итоге девушки финишировали в таком же порядке, как и в первый соревновательный день в гонке на 10 км «классикой»: Виктория Трошина (Вельский район) – 13 мин. 17,7 сек., Анна Брюхова (Северодвинск – Онега) – 14 мин. 23,5 сек. и Валерия Вешнякова (Архангельск) – 14 мин. 43,3 сек.

Среди девушек 1999-2000 г.р. вновь не было равных Анне Петуховой из Северодвинска. Её победный результат – 13 мин. 45,7 сек. «Серебро» у архангелогородки Валерии Мелентьевой – 13 мин. 58,4 сек., а «бронза» в активе Елизаветы Филимоновой из Устьянского района – 14 мин. 11,9 сек.

У девушек 2001-2002 г.р. первенствовала хозяйка соревнований Елизавета Горбунова. Её результат – 13 мин. 22,2 сек. На втором месте оказалась Дарина Андриенко из Вельского района – 13 мин. 29,0 сек., а третьей финишировала ещё одна представительница Устьянской лыжной школы Екатерина Горбунова – 13 мин. 52,6 сек.

В разборках юниоров 1997-1998 г.р. свою вторую победу в «Малиновке» праздновал Егор Покрышкин из столицы Поморья – 24 мин. 59,7 сек. На второй ступени подиума северодвинец Вадим Степанов – 25 мин. 24,4 сек. и на третьей – Александр Куприенко из Няндомского района – 25 мин. 38,8 сек.

Среди юношей 1999-2000 г.р. второй раз за два дня вне конкуренции был Степан Голышев из Устьянского района – 23 мин. 28,1 сек. Серебряная награда у Дмитрия Ядрихинского из Котласского района – 24 мин. 13,0 сек. «Бронза» досталась Артемию Мерзлякову из Архангельска 24 мин. 35,5 сек.

Наконец, у юношей 2001-2002 г.р. также свой второй успех в «Малиновке» праздновал Никита Оскорбин из Вельского района – 24 мин. 15,7 сек. На втором месте в итоговом протоколе расположился Сергей Забалуев из Няндомского района – 24 мин. 33,2 сек., а на третьем – его земляк Николай Аверин – 25 мин. 01,2 сек.

На этом программа соревнований в ЦЛС «Малиновка» завершилась. Теперь сильнейшие лыжники Архангельской области выступят в традиционных Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня», которые уже стартовали и завершатся 28 декабря.

Александр Галин, Сегодня 10:19

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