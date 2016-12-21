В «Малиновке» разыграны первые награды чемпионата и первенства Поморья по лыжным гонкам

На лыжных трассах Центра лыжного спорта (ЦЛС) «Малиновка» в Устьянском районе стартовали чемпионат и первенство Архангельской области по лыжным гонкам. За медали борются практически все сильнейшие спортсмены Поморья, за исключением тех, кто получил перезачёт. Это, например, Светлана Заборская, которая готовится к «Красногорской лыжне».

Итак, сегодня определились первые победители в индивидуальных гонках классическим стилем. Чемпионом области у мужчин на дистанции 15 км стал северодвинец Алексей Шемякин, показавший время 36 мин. 44,2 сек. «Серебро» и «бронза» в активе Александра Селянинова из Вельска (39 мин. 14,8 сек.) и новодвинца Ильи Кузнецова (39 мин. 50,1 сек.).

У женщин в гонке на 10 км золотую медаль завоевала хозяйка трассы Анна Мокосеева из Устьянского района – 29 мин. 47,1 сек. Второе место заняла Наталия Волкова из Санкт-Петербурга – 31 мин. 15,9 сек. Третьей финишировала представительница САФУ из Архангельска Виктория Черемная – 36 мин. 10,2 сек.

В первенстве области у девушек 2001-2002 г.р. на дистанции 3 км победила Екатерина Горбунова из Устьянского района – 9 мин. 43,0 сек. «Серебро» и «бронзу» добыли Виктория Петрова из Санкт-Петербурга (9 мин. 46,7 сек.) и Полина Большакова из Московской области (9 мин. 52,4 сек.).

Среди юношей этого же возраста в гонке на 5 км не было равных Никите Оскорбину из Вельского района – 12 мин. 38,0 сек. Вторым стал Сергей Забалуев из Няндомского района – 13 мин. 13,1 сек. Бронзовая медаль досталась Сергею Харатяну из Подмосковья – 14 мин. 01,4 сек.

У девушек 1999-2000 г.р. на дистанции 10 км первые три места заняли: Анна Петухова из Северодвинска (31 мин. 58,0 сек.), Валерия Абражеева из Московской области (32 мин. 33,2 сек.) и Екатерина Кошкина из Устьянского района (33 мин. 04,3 сек.).

У юниорок 1997-1998 г.р. также на «десятке» первенствовала Виктория Трошина из Вельского района – 29 мин. 15,3 сек. Серебряная награда на счету Анны Брюховой, выступавшей за Северодвинск и Онегу – 32 мин. 29,9 сек. «Бронза» в активе архангелогородки Валерии Вешняковой – 33 мин. 16,3 сек.

Среди юношей 1999-2000 г.р. на дистанции 15 км вне конкуренции был Степан Голышев из Устьянского района – 39 мин. 30,6 сек. Вторая позиция у Александра Ходакова из города на Неве – 41 мин. 31,7 сек. Третьим стал ещё один хозяин соревнований Виталий Владимиров – 41 мин. 41,1 сек.

Наконец, в гонке на 15 км у юниоров 1997-1998 г.р. первые два места у представителей столицы Поморья – Егора Покрышкина (42 мин. 29,8 сек.) и Вячеслава Пудова (43 мин. 33,6 сек.). Бронзовая медаль у Александра Куприенко из Няндомского района – 43 мин. 55,8 сек.

В субботу, 24 декабря, в ЦЛС «Малиновка» пройдут индивидуальные гонки свободным стилем, которые назовут новых победителей и призёров.