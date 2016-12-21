Юные волейболисты Поморья вышли в полуфинал первенства России

В Петрозаводске завершился зональный этап первенства России по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р. (до 14 лет). За пять путёвок в полуфинал первенства страны сражались десять команд Северо-Запада, разбитые на две группы.

В группу «А» попали волейбольные дружины Великого Новгорода, Рыбинска, Кондопоги, Калининграда и Соснового Бора Ленинградской области. В группе «Б» отношения выясняли команды Архангельска, Петрозаводска, Медвежьегорска, Череповца и села Бабушкино Вологодской области.

Наши ребята стартовали с двух побед, переиграв соперников из Череповца – 3:1 и Вологодской области – 3:0. Затем последовало поражение в напряжённом матче против спортсменов из Медвежьегорска – 2:3. В заключительный день группового этапа архангелогородцы встречались с лидерами группы из столицы Карелии. Одни из фаворитов турнира оказались сильнее и взяли верх в трёх партиях – 3:0.

В играх за 1-6-е места волейболисты Архангельска уверенно переиграли команду Кондопоги – 3:1, но затем с таким же счётом уступили соперникам из Рыбинска и в трёх партиях были повержены новгородцами. В итоге наши земляки успели вскочить на подножку поезда, уходящего в полуфинал первенства России, и завоевать последнюю пятую путёвку в этот престижный турнир.

Места же в турнирной таблице распределились следующим образом: Великий Новгород, Петрозаводск, Медвежьегорск, Рыбинск, Архангельск, Кондопога, Калининград, село Бабушкино Вологодская область, Череповец и Сосновый Бор.

Полуфинал первенства России, в котором выступят архангелогородцы, пройдёт с 22 по 29 марта 2017 года. За выход во всероссийский финал будут бороться 36 команд.

В это же время в Ростове Ярославской области проходил зональный этап первенства России среди девушек 2004-2005 г.р. К сожалению, здесь наши волейболистки выступили неудачно, заняв лишь девятое место с одной победой над командой Калининграда – 3:2. Пять путёвок в полуфинал первенства страны завоевали волейбольные дружины Череповца, Кондопоги, Петрозаводска, Великого Новгорода и Ростова.