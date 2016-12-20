«Водник» отправился в предновогоднее выездное турне

По семейным обстоятельствам вместе с командой не поехал главный тренер Игорь Гапанович. Исполняющим обязанности рулевого архангелогородцев назначен Николай Ярович.
Следить за матчами «Динамо-Казань» - «Водник» можно с помощью прямых трансляций. Видеотрансляция будет доступна по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC5S36tZDL8j2GUgM-p8H...
На сайте Федерации хоккея с мячом России будет организован технический on-line (http://www.rusbandy.ru/game/12722/ , http://www.rusbandy.ru/game/12723/). Начало в 13:00.