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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/23/48222.html

Спорт

«Водник» отправился в предновогоднее выездное турне

«Водник» отправился в предновогоднее выездное турне
Фото пресс-службы "Водника"
22 декабря команда «Водник» отправилась в предновогоднее выездное турне. Первым пунктом в нем будет Казань, где в ближайшие выходные наши хоккеисты встретятся с местным «Динамо». А 28-29 декабря желто-зеленые сыграют с кировской «Родиной».

По семейным обстоятельствам вместе с командой не поехал главный тренер Игорь Гапанович. Исполняющим обязанности рулевого архангелогородцев назначен Николай Ярович.

Следить за матчами «Динамо-Казань» - «Водник» можно с помощью прямых трансляций. Видеотрансляция будет доступна по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC5S36tZDL8j2GUgM-p8H...

На сайте Федерации хоккея с мячом России будет организован технический on-line (http://www.rusbandy.ru/game/12722/ , http://www.rusbandy.ru/game/12723/). Начало в 13:00.

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