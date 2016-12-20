Александр Румянцев возглавил рейтинг в беге на 10 000 метров накануне чемпионата России

С 26 по 29 декабря на льду Конькобежного центра «Коломна» пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В нём примут участие три представителя Архангельской области: мастер спорта международного класса Александр Румянцев и мастера спорта Кирилл Быков и Алексей Бугаев.

Все они вошли в список допущенных спортсменов к этим заключительным стартам в уходящем 2016 году. Больше всех возможностей для завоевания медалей российского чемпионата будет у Александра Румянцева. Он получил возможность выступить сразу в четырёх дисциплинах: в беге на 1500, 5000 и 10 000 метров, а также в масс-старте.

Кирилл Быков и Алексей Бугаев вместе с лидером поморских конькобежцев также примут участие в масс-старте на 16 кругов. Помимо этого Кирилл Быков находится первым в резерве на дистанции 5000 метров и вторым среди резервистов в беге на 10 000 метров.

В преддверии стартов в Коломне Союз конькобежцев России обнародовал рейтинг участников чемпионата на отдельных дистанциях. Как и ожидалось, лучший рейтинг на дистанции 10 000 метров у лидера архангельских конькобежцев Александра Румянцева. С результатом 13 мин. 16,54 сек. он занимает первое место. Среди резервистов второй рейтинг у ещё одного архангелогородца Кирилла Быкова – 15 мин. 05,03 сек.

На дистанции 5000 метров у Александра Румянцева четвёртая позиция в рейтинге со временем 6 мин. 30,85 сек. Лидирует на «пятёрке» Данила Семериков – 6 мин. 25,08 сек. Кирилл Быков первый в резерве – 7 мин. 02,00 сек. На дистанции 1500 метров у Александра Румянцева девятый результат – 1 мин. 50,64 сек. Вне конкуренции здесь Денис Юсков – 1 мин. 45,41 сек.

Наконец, в масс-старте Александр Румянцев, Кирилл Быков и ещё один наш спортсмен Алексей Бугаев занимают 9, 10 и 14-е места соответственно. Лидером в этой дисциплине является Александр Разорёнов.

Остаётся напомнить, что медали на «полуторке» мужчины разыграют 26 декабря, на «пятёрке» - 27-го, на «десятке» - 28-го и в масс-старте – 29-го декабря.