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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/22/48197.html

Спорт

Ветераны баскетбольного Поморья успешно выступили в Вологде

Ветераны баскетбольного Поморья успешно выступили в Вологде
Фото vk.com/club59425595
В Вологде прошёл традиционный 22-й турнир по баскетболу среди ветеранов памяти братьев Николая и Сергея Узких. За победу боролись баскетбольные дружины Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы и две команды хозяев соревнований.

Пройдя весь турнир без потерь, первое место заняли ветераны первой сборной Вологды. Серебряные медали завоевали баскетболисты Новодвинска, а «бронза» досталась спортсменам из города корабелов. Далее в турнирной таблице расположились Вологда-2, Коряжма и Котлас.

Лучшими игроками в своих коллективах признаны: Алексей Чирков (Вологда-1), Михаил Шабанов (Новодвинск), Юрий Соловинский (Северодвинск), Андрей Федькин (Вологда-2) и Юрий Елькин (Котлас).

В рамках турнира прошли два конкурса по выполнению штрафных и трёхочковых бросков. Здесь не было равных хозяевам соревнований. Самым метким по штрафным броскам стал Дмитрий Автономов из команды Вологда-1. Он сделал 11 точных попаданий в кольцо подряд.

В конкурсе попаданий из-за дуги первенствовал Александр Широков из второй команды Вологды. На его счету 15 точных попаданий. Все команды-участницы были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными призами.

Наша справка: Николай Узкий - подполковник Вологодского областного УФСБ, погиб 10 августа 1996 года при исполнении служебного долга в Грозном. Посмертно награждён орденом Мужества. Его брат Сергей Узкий – подполковник УФСИН в отставке, организатор турнира имени брата. Умер в 2010 году.

Александр Галин, Сегодня 14:54

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