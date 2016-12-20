В столице Поморья пройдет спортивный праздник для детей с инвалидностью

В празднике, который пройдет 23 декабря в спорткомплексе «Норд Арена», примут участие двадцатикратная чемпионка России, фехтовальщица Людмила Васильева и золотая медалистка Паралимпийских игр в Лондоне Светлана Сергеева.

Организаторами мероприятия выступают социальный кластер Архангельской области и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда». В рамках визита в Архангельск запланированы семинары для специалистов по работе с детьми-инвалидами и большой инклюзивный праздник.

С 1995 года специалисты по адаптивной физической культуре благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» накопили огромный опыт в реабилитации и социализации детей с инвалидностью, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями в развитии и в настоящее время передают его в регионах РФ специалистам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Региональная физкультурно-оздоровительная программа Фонда с 2010 года открыта в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ярославле и Республике Татарстан. Программа семинаров по адаптивной физической культуре включает в себя организацию и проведение открытых уроков, мастер-классов, практических семинаров, спортивно-массовых мероприятий. Самое важное, что семинары направлены на обмен опытом в области работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья с целью дальнейшей возможности для этих детей найти своё место в жизни».

На празднике они продемонстрируют варианты использования спортивного инвентаря в занятиях адаптивной физкультурой и представят новые технологии организации спортивно-массовых мероприятий для детей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба регионального правительства.