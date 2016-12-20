Турнир НХЛ побывал в Вотчине Деда Мороза

Продолжаются хоккейные баталии регионального этапа VI Всероссийского фестиваля любительского хоккея или Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Знаменательное событие произошло в дивизионе «Любитель 40+». Впервые матч в рамках НХЛ прошёл в Вологодской области, а именно в Великом Устюге. В городе, известном как Вотчина Деда Мороза, существует ещё одна местная достопримечательность – великолепный Ледовый комплекс «Мороз-Арена». Именно здесь прошёл очередной матч НХЛ Архангельской области между котласским «Фрегатом» и лидером соревнований – архангельским «Помором».

Хоккеисты из столицы Поморья добирались до места встречи своим транспортом, и спустя девять часов девять игроков «Помора» готовы были выйти на лёд. О том, как проходил этот интереснейший матч, рассказал один из его участников, нападающий «Помора» Андрей Щелоков:

- Нам на протяжении почти всей встречи приходилось быть в роли догоняющих. Одно время котлашане даже вели в счёте с разницей в две шайбы – 5:3. Тем не менее, в третьем периоде наша команда настигла формальных хозяев льда и даже вышла вперёд – 6:5. К сожалению, затем у «Помора» последовало удаление, и хоккеисты «Фрегата» в большинстве сравняли счёт – 6:6. Матч так и завершился. Думаю, игра понравилась всем болельщикам, среди которых были любители хоккея из Архангельска и Котласа.Остаётся добавить, что в рядах архангельской хоккейной дружины по два раза отличились Андрей Щелоков и Дмитрий Фёдоров. А вообще игра в Великом Устюге запомнилась ещё и тем, что в ней хоккеисты «Помора» потеряли первые очки в сезоне. До этого все свои матчи они неизменно завершали победами. «Фрегат» же доказал, что в нынешнем турнире НХЛ его ещё рано сбрасывать со счетов. Впрочем, это же самое можно сказать и о двух последних поединках с участием северодвинского «Беломорца». Ягринская команда впервые в этом сезоне провела игры НХЛ на своём льду. Поддержка родных стен благотворно подействовала на действия хозяев, и они не оставили шансов своим соперникам из новодвинской «Двины» - 7:1 и архангельского «Ветерана» - 8:3. Дублями в этих встречах отметились северодвинцы Анатолий Шумилов и Антон Дроненко. Интересно, что «Беломорец» и «Двина» после своего противостояния в городе корабелов встретились ещё один раз, но уже в Архангельске на льду Крытого модуля стадиона «Труд». Вновь успех праздновали северодвинцы – 5:1.

Турнирная таблица в дивизионе «Любитель 40+» выглядит сейчас следующим образом:

«Помор» - 16 очков после 6 игр,

«Беломорец» - 10 (6),

«Двина» - 6 (6),«Фрегат» - 5 (5)«Ветеран» - 3 (5).

Что касается дивизиона «Любитель 18+», здесь всё без особых изменений. Уверенно лидирует архангельский «Ледокол» - 21 очко. За ним расположились земляки из «Олимпа» - 16, «Двина» из Новодвинска – 13, «Арктика» из областного центра – 5, «Северодвинск» - 4 и «Сбербанк» из Архангельска – 1 очко. Все команды провели по семь игр.

Очередные матчи регионального этапа НХЛ состоятся в ближайшие выходные, 24 и 25 декабря. В дивизионе «Любитель 40+» встретятся «Ветеран» - «Помор» и «Фрегат» - «Двина». В дивизионе «Любитель 18+» между собой сыграют: «Олимп» - «Ледокол», «Арктика» - «Северодвинск» и «Двина» - «Сбербанк». Этими матчами команды завершат выступления в уходящем году и вновь выйдут на лёд уже 14 января 2017 года.