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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2016/12/21/48175.html

Спорт

Три спортсмена Поморья вошли в список кандидатов в сборную России для подготовки к Олимпиаде-2018

Три спортсмена Поморья вошли в список кандидатов в сборную России для подготовки к Олимпиаде-2018
Фото flgr.ru На снимке: Алексей Шемякин
Олимпийский комитет России опубликовал список из 690 спортсменов – кандидатов в сборную страны для подготовки к Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее. Они представляют 15 видов спорта. В число кандидатов в олимпийскую команду попали и три представителя спортивного Поморья - конькобежец Александр Румянцев и лыжники Алексей Шемякин и Александр Терентьев.

Мастер спорта международного класса из Архангельска уже имеет опыт выступления на Олимпийских играх. В Сочи в 2014 году Александр боролся за награды в двух дисциплинах – в забегах на 5000 метров и в командной гонке. На «пятёрке» наш земляк показал результат 6 мин. 24.93 сек. и занял 11-е место. Лучшим из россиян здесь был Денис Юсков – 6 мин. 19.51 сек. и 6-е место.

В командной гонке Александр Румянцев, Алексей Есин, Денис Юсков и Иван Скобрев показали только шестой результат. Именно из-за участия в этой дисциплине Румянцев вынужден был пропустить дистанцию 10 000 метров, где у него были неплохие шансы на удачное выступление.

Сейчас лидер поморских конькобежцев готовится к чемпионату России на отдельных дистанциях, который пройдёт в подмосковной Коломне с 25 по 29 декабря. На этих соревнованиях Александр Румянцев получил возможность выступить сразу в четырёх дисциплинах: в беге на 1500, 5000 и 10 000 метров, а также в масс-старте. Напомним, что вместе с ним на лёд Конькобежного центра «Коломна» выйдут ещё два архангелогородца – мастера спорта Кирилл Быков и Алексей Бугаев.

Что касается представителя ФОК «Звёздочка», мастера спорта по лыжным гонкам Алексея Шемякина, он впервые попал в число кандидатов в главную команду страны для подготовки к Олимпийским играм. Наивысшее достижение нашего лыжника, которому 2 декабря исполнилось 27 лет, это бронзовая медаль чемпионата России в Тюмени, которую Алексей завоевал в гонке на 50 км свободным стилем 1 апреля 2016 года.

В стартовавшем зимнем сезоне в активе Алексея Шемякина уже есть неплохие результаты. В частности, на первом этапе Кубка России, который прошёл в начале декабря в посёлке Вершина Тёи в Хакасии, северодвинец показал девятое время из 147 участников на дистанции 15 км классическим стилем. Сейчас Алексей готовится выступить в чемпионате Архангельской области по лыжным гонкам, который пройдёт с 22 по 24 декабря на трассах Центра лыжного спорта «Малиновка».

Наконец, в число кандидатов на поездку в Южную Корею включён 17-летний воспитанник Детско-юношеского центра «Лидер» из посёлка Искателей Ненецкого автономного округа (НАО), а ныне представитель ФОК «Звёздочка» из Северодвинска Александр Терентьев. Он великолепно выступил на недавних Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Сыктывкаре, которые стали отборочными к XIII Европейскому юношескому Олимпийскому зимнему Фестивалю. Он пройдет в Турции с 11 по 18 февраля 2017 года.

Александр, выступая в столице Коми за Архангельскую область и НАО, завоевал «золото» на дистанции 7.5 км классическим стилем, «серебро» - в спринте свободным стилем и стал пятым на дистанции 10 км «коньком». По итогам трёх стартов Александр Терентьев прошел отбор и выступит на Европейском юношеском Олимпийском зимнем Фестивале.

Александр Галин, Вчера 17:07

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Комментарии
Егор, вчера 18:47

А.Галину. А что с биатлонисткой Катей Дубовой? Где она теперь?

АГ, вчера 19:13

Егору Катя Зубова (а не Дубова) жива-здорова. Выступала на двух первых этапах Кубка России, но не слишком успешно. Завтра стартует на третьем этапе в эстафете, где побежит за сборную СЗФО. Потом будут индивидуальная гонка и спринт. С уважением

Егор, сегодня 12:46

Похоже,что заморозили девчонку.А ведь подавала надежды,особенно в юниорках.Удачи ей! Г-н Галин,не забывайте её,ждем публикаций.
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