В Северодвинске назвали десятку лучших спортсменов 2016 года

На заседании общественного комитета при отделе физической культуры и спорта администрации Северодвинска сегодня были названы имена десяти лучших спортсменов по итогам уходящего 2016 года. Десятку определяли путём тайного голосования.

По восемь максимальных голосов получили: мастер спорта Светлана Заборская - серебряный призёр первенства России по лыжным гонкам среди юниорок; кандидат в мастера спорта Данил Кондратьев - бронзовый призёр первенства России по вольной борьбе среди юношей; кандидат в мастера спорта Михаил Исаков - победитель первенства России по пулевой стрельбе среди юниоров; мастер спорта Алексей Шемякин - бронзовый призёр чемпионата России по лыжным гонкам; мастер спорта Михаил Чивиксин - абсолютный чемпион России среди лиц с ПОДА по парабадминтону;

мастер спорта Ирина Веселкова – чемпионка России по флорболу; кандидат в мастера спорта Руслан Шелудин - бронзовый призёр первенства России по лёгкой атлетике среди юношей; мастер спорта международного класса Владимир Гришаев - чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу и кандидат в мастера спорта Вячеслав Летовальцев - серебряный призёр первенства России по боксу среди старших юношей.

На ещё одно место в десятке сильнейших спортсменов города корабелов претендентов было двое: кандидат в мастера спорта Вячеслав Агеев - серебряный призер первенства России по хоккею с мячом среди производственных коллективов физической культуры и Команда в/ч 09703 - бронзовый призёр чемпионата России по парусным гонкам на ялах. С перевесом в два голоса – пять против трёх в десятку прошла команда военных моряков.

За звание лучшего спортсмена-ветерана также спорили два претендента: Ирина Веселова - бронзовый призёр Кубка мира по лыжным гонкам среди ветеранов на дистанциях 5 и 10 км классическим стилем, победительница первенства России среди ветеранов на дистанции 25 км классическим стилем, а также Александр Перевалов - победитель чемпионата России по лёгкой атлетике среди ветеранов на дистанциях 60 и 200 метров.

В результате тайного голосования за Ирину было отдано шесть голосов, а за Александра только два. В итоге звание лучшего спортсмена-ветерана Северодвинска 2016 года досталось Ирине Веселовой.