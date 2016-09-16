Новости дня

"Ростелеком" организует доступ к электронной библиотеке для школ региона

Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую область

У талантливой молодежи Поморья есть шанс поучиться в знаменитой "Щуке"

Ранее судимый мужчина украл видеорегистратор из автомобиля

Мобильная версия 16+

Понедельник, 4 декабря, 19:03

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/04/54276.html

Общество

О жизни и смерти: священник-блогер и критик власти отец Евгений Соколов издал книгу

О жизни и смерти: священник-блогер и критик власти отец Евгений Соколов издал книгу
Глава миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии протоиерей Евгений Соколов презентует свою книгу «О жизни и смерти» на встрече дискуссионного клуба «В поисках истины» в Архангельске.

Встреча клуба при Архангельском отделении Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) пройдет 5 декабря в 17:00 в кафе университетского интеллектуального центра — научной библиотеки САФУ в доме №1 по улице Смольный Буян в Архангельске.

В сборник вошли выступления, статьи и интервью архангельского миссионера, посвященные самым острым вопросам: жизни и смерти, вере и неверию, греху и добродетели, смыслу страданий, Таинствам и учению Церкви, болезням современного общества. Книга будет интересна как православным христианам, так и тем людям, кто еще только начинает свои духовные поиски. К сборнику приложен диск с видеолекциями отца Евгения по катехизису. 

Стоит отметить, что отец Евгений Соколов известен рядом критических выступлений, в том числе в адрес власти. Перед выборами в Госдуму в сентябре 2016 года он назвал депутатов образцом лицемерия

А год назад в одном из своих выступлений он фактически уравнял коммунизм и фашизм. «Человечество всегда размышляло над тем, какие формы власти лучше. Есть, например, коммунистические или фашистские режимы, которые показали свою бесперспективность и разрушительность, они привели страны к тупику. Если форма власти для нас важна, то форма догматов, которые мы выбираем для преображения души, еще важнее, ведь речь идет о Вечности», - говорил отец Евгений.

В то же время, протоиерей считается одним из самых последовательных борцов за единство церкви. В свое время он активно выступал против настоятеля Заостровского храма отца Иоанна Привалова по поводу отхождения от церковных норм (как известно, Привалов был последователелем Георгия Кочеткова и проводил службы не на церковнославняском, а на русском языке). 

Прихожане Домового храма САФУ, настоятелем которого является отец Евгений, отмечают его искренность, непримиромость к греху и аскетизм. Блог, который он ведет на сайте храма, пользуется большой популярностью, причем священник старается отвечать онлайн на все, даже самые жесткие вопросы пользователей. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 15:56

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Юрий, сегодня 18:03

Хороший батюшка, но очень строгий
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую областьСегодня 17:22

За бесхозяйственность накажут рублем. Депутаты проконтролируют городскую средуСегодня 12:44

Сегодня в Архангельске пройдет снегопадСегодня 09:10

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»Вчера 18:17

Архангельский обзор за неделю: школьное порно и текущие дела «Водоканала»Вчера 10:41

Реклама
Общество

Архангельск начал готовиться к празднованию нового годаСегодня 15:24

Губернатор: реконструкция и капремонт детских медучреждений будут продолженыСегодня 13:04

За бесхозяйственность накажут рублем. Депутаты проконтролируют городскую средуСегодня 12:44

В городской больнице № 7 Архангельска появились новые специалистыСегодня 12:19

Сегодня в Архангельске пройдет снегопадСегодня 09:10

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске вновь наступила зима, выпал снег. Как вы считаете, справится ли горадминистрация с уборкой снега?
Результаты
Новости рубрик

Архангельск начал готовиться к празднованию нового года

Губернатор: реконструкция и капремонт детских медучреждений будут продолжены

За бесхозяйственность накажут рублем. Депутаты проконтролируют городскую среду

В городской больнице № 7 Архангельска появились новые специалисты

"Ростелеком" организует доступ к электронной библиотеке для школ региона

Горячая точка «Архангельский ЦБК, Новодвинск» исключена из списка СБЕР

Коряжемский филиал Группы «Илим» стал площадкой обсуждения развития юга Поморья

В баре "Яма" пройдет музыкальный фестиваль

Дмитрий Зылёв: «На АЦБК действует система непрерывной подготовки кадров «Ступени»

Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую область

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

Ранее судимый мужчина украл видеорегистратор из автомобиля

Мезенского убийцу будут судить

Житель Мезени ударил полицейского

В Архангельске осужден телефонный террорист

Архангелогородец по пьяни чуть не убил незнакомца

Северодвинский боксёр добыл «бронзу» на турнире в Санкт-Петербурге

Юные футболисты вельского «Маяка» - сильнейшие в Поморье

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»

Светлана Николаева завоевала «бронзу» в Хакасии

Александр Румянцев - в восьмёрке лучших конькобежцев в Канаде

У талантливой молодежи Поморья есть шанс поучиться в знаменитой "Щуке"

В Архангельске откроется фестиваль Arctic open

В Архангельске открылась экспозиция «Лесная страна Швеция»

Студенты Архангельского музколледжа получили международное признание

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»
СМИ — Информационное агентство «Двина-Информ».
Номер свидетельства ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013. Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Норд Медиа Компани».

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-59 Ирина Кандаурова

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru