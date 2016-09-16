О жизни и смерти: священник-блогер и критик власти отец Евгений Соколов издал книгу

Глава миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии протоиерей Евгений Соколов презентует свою книгу «О жизни и смерти» на встрече дискуссионного клуба «В поисках истины» в Архангельске.

Встреча клуба при Архангельском отделении Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) пройдет 5 декабря в 17:00 в кафе университетского интеллектуального центра — научной библиотеки САФУ в доме №1 по улице Смольный Буян в Архангельске.

В сборник вошли выступления, статьи и интервью архангельского миссионера, посвященные самым острым вопросам: жизни и смерти, вере и неверию, греху и добродетели, смыслу страданий, Таинствам и учению Церкви, болезням современного общества. Книга будет интересна как православным христианам, так и тем людям, кто еще только начинает свои духовные поиски. К сборнику приложен диск с видеолекциями отца Евгения по катехизису.

Стоит отметить, что отец Евгений Соколов известен рядом критических выступлений, в том числе в адрес власти. Перед выборами в Госдуму в сентябре 2016 года он назвал депутатов образцом лицемерия.

А год назад в одном из своих выступлений он фактически уравнял коммунизм и фашизм. «Человечество всегда размышляло над тем, какие формы власти лучше. Есть, например, коммунистические или фашистские режимы, которые показали свою бесперспективность и разрушительность, они привели страны к тупику. Если форма власти для нас важна, то форма догматов, которые мы выбираем для преображения души, еще важнее, ведь речь идет о Вечности», - говорил отец Евгений.

В то же время, протоиерей считается одним из самых последовательных борцов за единство церкви. В свое время он активно выступал против настоятеля Заостровского храма отца Иоанна Привалова по поводу отхождения от церковных норм (как известно, Привалов был последователелем Георгия Кочеткова и проводил службы не на церковнославняском, а на русском языке).

Прихожане Домового храма САФУ, настоятелем которого является отец Евгений, отмечают его искренность, непримиромость к греху и аскетизм. Блог, который он ведет на сайте храма, пользуется большой популярностью, причем священник старается отвечать онлайн на все, даже самые жесткие вопросы пользователей.