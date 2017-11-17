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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/04/54274.html

Общество

Архангельск начал готовиться к празднованию нового года

Архангельск начал готовиться к празднованию нового года
На общегородской планерке заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова доложила о подготовке к проведению в городе новогодних и рождественских мероприятий.

- В Администрации создан организационный комитет, на заседании которого был сформирован план по подготовке новогодней кампании, - отметила Светлана Скоморохова. – В областном центре прошел фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины», в рамках которого на проспекте Чумбарова-Лучинского открылась первая новогодняя ёлка. 2 декабря в Соломбале состоялся грандиозный праздник – День рождения Архангельского Снеговика. Необходимо отметить, что оба мероприятия прошли на высоком уровне, слаженно сработали сотрудники ГИБДД, полиции, Главы Ломоносовсого и  Соломбальского округов, МУП «Горсвет».

Во всех округах города состоятся праздничные открытия новогодние елок. Продумана единая линия праздничных открытий елей – это приветствие жителей всех округов нашим Архангельским Снеговиком.

Организационным комитетом принято, что ледовые фигуры в этом году будут установлены на площади Ленина перед зданием Администрации города. Тематикой фигур определено празднование в 2018 году 325-летия начала  государственного судостроения в России.

- Центральным местом для гуляния горожан 1 января станет набережная Северной Двины в районе площади Мира.  В 02:00 в месте проведения праздника будет организован новогодний фейерверк. Гуляния пройдут также во всех округах, - подчеркнула Светлана Скоморохоа.

С 1 по 8 января на площади имени Ленина для детей  и родителей будут организованы развлекательные программы. Ледяной дом Архангельского Снеговика в этом году было решено перенести в Соломбалу, он будет расположен на парковой территории у культурного центра «Соломбала-Арт» и будет называться «Ледяной Леденцовый парк».

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