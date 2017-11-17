Губернатор: реконструкция и капремонт детских медучреждений будут продолжены

Подготовить проектно-сметную документацию для реконструкции и капитального ремонта детских учреждений здравоохранения – такое поручение дал глава региона министерству здравоохранения Архангельской области в соответствии с инициативами Президента России Владимира Путина по реализации новых мер социальной поддержки российских семей.

— Ряд шагов в этом направлении уже сделан. В этом году начат капитальный ремонт детской больницы в Мирном, проведены работы в детской поликлинике на улице Приорова в Архангельске, детском туберкулезном санатории в Красноборском районе. По итогам поездки в Верхнетоемский район летом этого года я дал поручение о разработке проектно-сметной документации на ремонт детского отделения районной больницы. Но потребность в обновлении детских учреждений, безусловно, намного больше. В бюджете на следующий год заложены средства на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, но с федеральной поддержкой результат будет ощутимее. А детские медицинские заведения станут такими же замечательными и комфортными для пациентов, как детская поликлиника Северодвинской горбольницы, – сказал Игорь Орлов.

Губернатор также отметил, что регион последовательно реализует задачи по строительству детских садов и ликвидации очередности для юных северян до трех лет. В проекте областного бюджета на 2018 год заложены средства на строительство как минимум трёх детских дошкольных учреждений, в том числе в Архангельске, где самая острая потребность в обеспечении местами детей ясельного возраста.

Кроме того, благодаря изменению регионального законодательства, за счет областного бюджета предусмотрена поддержка индивидуальных предпринимателей, открывающих частные детские сады. В 2017 году на территории региона открыто три частных дошкольных учреждения Поморья.

Игорь Орлов рассказал и о региональных мерах поддержки семей с детьми, направленных на улучшение демографической ситуации, в русле инициатив главы государства.

— Мы провели серьезный анализ регионального законодательства по поддержке материнства и детства, который показал, что с точки зрения стимулирования рождаемости наиболее востребована и эффективна помощь молодым и многодетным семьям. С 2016 года в регионе впервые была введена единовременная выплата в 30 тысяч рублей молодым мамам от 22 до 24 лет, родившим первого ребенка, расширены меры соцподдержки многодетных семей по оплате услуг ЖКХ, – пояснил Игорь Орлов.

Кроме того, до конца 2018 года продлена выплата регионального материнского капитала в размере 50 тысяч рублей в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей.