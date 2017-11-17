За бесхозяйственность накажут рублем. Депутаты проконтролируют городскую среду

Депутаты Архангельского областного собрания на декабрьской сессии планируют принять в двух чтениях законопроект, регулирующий правовые отношения в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий. По замыслу авторов закона, это позволит навести там должный порядок.

Разработка законопроекта обусловлена требованиями Правительства России к получателям субсидий из федерального бюджета на благоустройство дворовых и общественных территорий. Архангельская область участвует в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и в 2017 году на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований региона областному бюджету была предоставлена субсидия в размере около 235 млн. рублей. Софинансирование из областного бюджета на указанные цели составило около 41 млн. рублей, а из бюджетов муниципальных образований – около 2 млн. рублей. Были профинансированы работы по благоустройству 120 дворовых территорий, 41 общественной территории, 11 парков. Планируется, что в следующем году объем субсидии будет не меньше, но важным условием для ее получения является принятие обсуждаемого закона.

Законопроектом предлагается ввести новые административные составы, устанавливающие ответственность за нарушение правил благоустройства. Это касается земляных работ, содержания инженерных сетей, содержания и ремонта фасадов объектов нежилого фонда, уборки снега и так далее.

Инициаторы законопроекта не считают его репрессивным и ударяющим по строительному бизнесу, чиновникам и управляющим компаниям. Его цель – добиться исполнения законов, которые направлены на создание комфортной среды для людей. А те, кто законы нарушают, будут вынуждены отвечать «деньгами», и так до тех пор, пока не научатся цивилизованно работать.

Председатель комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислав Вторый отмечает, что ничего принципиально нового не вводится, просто устанавливается ответственность за нарушение правил, которые существовали. "Ранее Верховный суд определял, что мы не могли штрафовать за неисполнение данных правил о благоустройстве, поскольку это относилось к ведению Роспотребнадзора. Это хорошо в городах, а есть села, где живет 900 человек и предприниматели мусор направо-налево разбрасывают, а местные власти ничего не могут сделать, и представителей Роспотребнадзора нет. Теперь, после рассмотрения данного закона в Госдуме и принятия его, ситуация меняется и дает нам право в каждом муниципальном образовании применять данные меры. Мы теперь будем устанавливать правила, мы будем нести ответственность и мы имеем право протоколировать, то есть наказывать. Ведешь земляные работы, например, устраняешь аварию – будь добр, убери за собой. Или, если роешь, - вызови все заинтересованные структуры, у кого под землей проложены коммуникации, чтобы ничего не повредить. Строишь дом – ставь указатели, перекрытия, чтобы никто не страдал. Это все присутствует в разрешительных документах, которые ты получаешь. Так почему не исполняешь? И мы лишь устанавливаем ответственность за то, что строительная организация или управляющая компания итак знают».

При обсуждении данного законопроекта были учтены замечания администраций городов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, строительного бизнеса, будет также проведена встреча с управляющими компаниями. А дальше воплощение в жизнь. В случае если Госдума примет закон во втором чтении к новому году, он вступит в силу уже с февраля-марта.