В городской больнице № 7 Архангельска появились новые специалисты

В хирургическом отделении Архангельской городской больницы №7 начали свою работу кабинеты онкологической и травматологической помощи. Появление специалистов онкологического и травматологического профилей именно на уровне амбулаторно-поликлинического звена важно для жителей Соломбальского округа Архангельска.

Что касается онкологической помощи, то согласно последним требованиям и порядкам, необходимо не только наблюдение и лечение специалистом онкологических пациентов, но и ведение группы риска. Существует ряд заболеваний, которые считаются опасными в плане их возможной трансформации в раковые патологии. Поэтому регулярное наблюдение у врача должно быть однозначно. И определенные скрининговые обследования пациенты должны проходить обязательно.

— В последние годы придается большое значение профилактической составляющей здравоохранения. Сегодня все понимают, что дешевле, легче и быстрее предупредить болезнь, чем потом долго и дорого ее лечить. Важно успеть обнаружить рак на ранней стадии, когда прогнозы еще благоприятные. К счастью, современная медицина научилась успешно бороться с онкологией на I-II стадиях. Люди избавляются от этой проблемы и живут долго. Вот задача, ради которой мы открыли первичный кабинет врача-онколога. А конечная цель – снижение смертности от онкозаболеваний, – рассказывает главный врач Юлия Моногарова.

Травматологический кабинет поликлиники предназначен для амбулаторного приема, лечения и долечивания выписанных из стационара больных, диспансерного учета больных после консервативного или оперативного лечения, с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в восстановлении здоровья, а также инвалидов после травм, полученных и врожденных заболеваний аппарата движения и опоры.

В наступивший травмоопасный сезон повышение доступности данного вида медицинской помощи, и в первую очередь неотложной, особенно актуально.