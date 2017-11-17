Новости дня

"Ростелеком" организует доступ к электронной библиотеке для школ региона

Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую область

У талантливой молодежи Поморья есть шанс поучиться в знаменитой "Щуке"

Ранее судимый мужчина украл видеорегистратор из автомобиля

Мобильная версия 16+

Понедельник, 4 декабря, 19:03

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/04/54262.html

Общество

Сегодня в Архангельске пройдет снегопад

Сегодня в Архангельске пройдет снегопад
Сегодня по прогнозам синоптиков в регионе установится облачная погода.

В большинстве районов осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура днем -4,+1°.

Сегодня 09:10

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.
Главное

Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую областьСегодня 17:22

О жизни и смерти: священник-блогер и критик власти отец Евгений Соколов издал книгуСегодня 15:56
1 комментарий

За бесхозяйственность накажут рублем. Депутаты проконтролируют городскую средуСегодня 12:44

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»Вчера 18:17

Архангельский обзор за неделю: школьное порно и текущие дела «Водоканала»Вчера 10:41

Реклама
Общество

О жизни и смерти: священник-блогер и критик власти отец Евгений Соколов издал книгуСегодня 15:56
1 комментарий

Архангельск начал готовиться к празднованию нового годаСегодня 15:24

Губернатор: реконструкция и капремонт детских медучреждений будут продолженыСегодня 13:04

За бесхозяйственность накажут рублем. Депутаты проконтролируют городскую средуСегодня 12:44

В городской больнице № 7 Архангельска появились новые специалистыСегодня 12:19

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске вновь наступила зима, выпал снег. Как вы считаете, справится ли горадминистрация с уборкой снега?
Результаты
Новости рубрик

О жизни и смерти: священник-блогер и критик власти отец Евгений Соколов издал книгу

Архангельск начал готовиться к празднованию нового года

Губернатор: реконструкция и капремонт детских медучреждений будут продолжены

За бесхозяйственность накажут рублем. Депутаты проконтролируют городскую среду

В городской больнице № 7 Архангельска появились новые специалисты

"Ростелеком" организует доступ к электронной библиотеке для школ региона

Горячая точка «Архангельский ЦБК, Новодвинск» исключена из списка СБЕР

Коряжемский филиал Группы «Илим» стал площадкой обсуждения развития юга Поморья

В баре "Яма" пройдет музыкальный фестиваль

Дмитрий Зылёв: «На АЦБК действует система непрерывной подготовки кадров «Ступени»

Экс-куратор Соловков Роман Балашов теперь курирует Калининградскую область

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

Ранее судимый мужчина украл видеорегистратор из автомобиля

Мезенского убийцу будут судить

Житель Мезени ударил полицейского

В Архангельске осужден телефонный террорист

Архангелогородец по пьяни чуть не убил незнакомца

Северодвинский боксёр добыл «бронзу» на турнире в Санкт-Петербурге

Юные футболисты вельского «Маяка» - сильнейшие в Поморье

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»

Светлана Николаева завоевала «бронзу» в Хакасии

Александр Румянцев - в восьмёрке лучших конькобежцев в Канаде

У талантливой молодежи Поморья есть шанс поучиться в знаменитой "Щуке"

В Архангельске откроется фестиваль Arctic open

В Архангельске открылась экспозиция «Лесная страна Швеция»

Студенты Архангельского музколледжа получили международное признание

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»
СМИ — Информационное агентство «Двина-Информ».
Номер свидетельства ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013. Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Норд Медиа Компани».

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-59 Ирина Кандаурова

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru