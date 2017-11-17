В большинстве районов осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура днем -4,+1°.
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Понедельник, 4 декабря, 19:03
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/04/54262.html
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Сегодня в Архангельске пройдет снегопад
Сегодня по прогнозам синоптиков в регионе установится облачная погода.
В большинстве районов осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура днем -4,+1°.
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