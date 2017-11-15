Местами гололёд, налипание мокрого снега. Ветер южный и юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем -4,+1º, сообщает Севметео.
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Воскресенье, 3 декабря, 20:36
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/03/54258.html
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В Архангельской области сегодня снова снежно
Сегодня в регионе ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.
Местами гололёд, налипание мокрого снега. Ветер южный и юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем -4,+1º, сообщает Севметео.
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