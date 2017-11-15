Новости дня

Архангельские полицейские раскрыли кражу мобильника

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»

В Вельском районе горела пилорама

В Архангельской области сегодня снова снежно

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 3 декабря, 20:36

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/03/54256.html

Общество

Архангельский обзор за неделю: школьное порно и текущие дела «Водоканала»

Архангельский обзор за неделю: школьное порно и текущие дела «Водоканала»
На минувшей неделе в Архангельске снова много говорили про «Водоканал». Нет, тысячник, слава Богу, не рванул, зато «рванули» следственные органы, возбудив уголовное дело против директора МУПа Эдуарда Смелова. А в соцсетях активно обсуждали порноролик местных школьников.

Скандал недели: порно-ролик по-соломбальски

Официальный пресс-релиз Следственного управления по Архангельской области строго гласил: «В ночь на 19 ноября в квартире одного из домов по улице Беломорской Флотилии в областном центре компания несовершеннолетних употребляла спиртные напитки. Будучи в изрядном подпитии, 14-летний подросток и 15-летняя школьница вступили в половое сношение. В это время неизвестное лицо, находившееся в этом же помещении, засняло данный процесс на мобильный телефон. Съемка велась без согласия школьников, невольно ставших главными героями любительского ролика. Также в кадр попали интимные части тела девушки. Затем указанное видео было выложено в Интернете».

Признаюсь честно, меня эта новость, быстро ставшая хитом многих интернет-порталов, совершенно не удивила. Что, никто не знает о занятиях школьников сексом? Или что наши подростки упиваются спиртным на «блат-хатах»? Некоторые депутаты даже поставили вопрос о вреде … «вписок». Хорошо еще, что не о вреде секса. Ну, у кого в этом возрасте не играли гормоны, кому не хотелось «запретного плода»? Да, есть статья Уголовного кодекса о запрете половых связей с несовершеннолетними. А если они по взаимному согласию это делают? Насилия нет, аморально — да, но и понятие о морали у всех разное: одни берегут девственность до свадьбы (наверняка, маленький процент), другие уже в 15 лет ударяются во все тяжкие, а потом, нагулявшись, тоже создают крепкие семьи. Самое плохое в этой истории — ее огласка и выложенное видео в Интернете. Получилось и правда некрасиво, отмываться еще и отмываться героям этого порноролика. 

Меня, если честно, другое волнует. В Советском Союзе нам, школьникам, на уроках о сексе не рассказывали. Потом грянули 90-е и полилось! С экранов, в газетах, на растяжках, в кино, театре… Такое чувство, что народ изголодался, дорвался до этой темы. Половые отношения стали чуть ли не мерилом мужественности и женственности. Во сколько у тебя был первый секс? В 20? Да ты неудачник (-ца). Мы сами приучили наших детей к доступности вожделенной темы, чего теперь удивляемся? Поздно учиться в институте благородных девиц после многочисленных партнеров. Поздно давать уроки нравственности детям, когда родители сами втайне смотрят порно и не стесняются говорить о том, в какой позе лучше… Давайте признаемся себе: сами виноваты, причем здесь несчастные 15-летние, отрывающиеся на «вписках»?  

А еще плохо, что 15-летние рожают от случайных партнеров. Плохо, что сами будучи детьми, невольно становятся родителями. Или не становятся, делая аборты. Может, в нашей школе наряду с безусловно нужными уроками физики, химии и русского языка, надо бы более тщательно преподавать основы половой жизни? Чтобы не из подворотен и соцсетей узнавали, а из первоисточника? И заодно знали о последствиях «свободной любви»… 

Персона недели: Эдуард Смелов

Уголовное дело было возбуждено в понедельник в отношении директора МУП «Водоканал» Эдуарда Смелова. В ходе прокурорской проверки были установлены факты привлечения для оказания юридических услуг (при наличии в штате предприятия 12 сотрудников юридической службы) сторонней организации – ООО «ФБ-Групп».
В 2016-2017 годах «Водоканалом» с указанной организацией были заключены договоры на оказание юридических услуг на общую сумму около 23 с половиной миллионов рублей. В том числе — и на представление интересов МУПа при оспаривании в суде постановлений областного агентства по тарифам и ценам и министерства ТЭК и ЖКХ. При этом часть судебных расходов была взыскана с исполнительных органов власти.

Лично я нисколько не обрадовался данной новости. Только-только появилась надежда, что архангельский «Водоканал» наконец-то перестанет быть «причиной всех бед», коей его представляют многие архангелогородцы. Нам уже хватило прорывов тысячника, скандала с европейским кредитом, вечных терок по его поводу областной и прежней городской власти, роста тарифов и так далее. Казалось бы, взамен местного Сергея Рыжкова, тоже, к слову ставшего фигурантом уголовного дела, пришел «эффективный менеджер» со стороны с богатым управленческим опытом. Но уже успел засветиться в истории с совмещением предпринимательской деятельности с директороством в МУПе. Тот момент удалось исправить, правда, временно уйти на понижение в замдиректора «Водоканала». И вот, новый поворот…

Про Эдуарда Смелова блогеры смело говорят: временщик. Приехал, «наварил» и уедет восвояси, не нужен ему наш тоскливый и бесперспективный Архангельск. Но одно дело, если уйдет сотворив хорошее дело, выведя «Водоканал» из банкротства. И совсем другое, если сгинет вроде членов михальчуковской «братии» Шаулова и Молчанского, став персонажем нарицательным и отрицательным. Но, раз следствие подкопалось, значит второй вариант очень даже просматривается. Увы. 

Архангелогородцев Смелов мало беспокоит. Сколько их уже было этих кризисных управляющих и заезжих топ-менеджеров! А воду многие продолжают брать на колонках, удивляя московских оппозиционеров. Горожан волнует, когда уже вода из кранов нормальная пойдет. Когда перестанем делать запас в ведрах и бидонах? Когда утечек будет меньше (а лучше бы и вообще не будет)? И что там с тарифами, не помчатся ли галопом вверх? А Смелов… Ну, поработает, уедет, забудется. Сегодня — персона, завтра — две строчки мелким шрифтом в истории города…

В августе я закончил проект «80 лучших людей Архангельской области», посвященный 80-летию региона. Так вот, все эти люди были для Поморья созидателями. Не все рождались здесь, кто-то приезжал, кто-то даже оказывался не по своей воле. Главное, что они для нас сделали. Еликанида Волосевич построила одну из лучших в стране больниц, Владимир Резицкий превратил Архангельск в европейский город джаза, Сергей Плотников стал как киноактер известен на весь Советский Союз. И очень хотелось бы, чтобы во главе «Водоканала», - предприятия важного и стратегического, тоже встала крупная личность. Но дождемся ли?
Алексей Морозов, Сегодня 10:41

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.
Главное

Александр Румянцев - в восьмёрке лучших конькобежцев в КанадеВчера 11:20

Погода в Поморье во второй день зимы: снежно, ветрено и скользкоВчера 10:16

90-е возвращаются? В центре Архангельска неизвестный едва не застрелил мужчинуПозавчера 14:36
2 комментария

В Архангельской области открылась первая пешеходная переправаПозавчера 12:30
4 комментария

Начало зимы в Архангельской области на погоду не повлияетПозавчера 09:17

Реклама
Общество

В Архангельской области сегодня снова снежноСегодня 11:06

Молодые семьи Поморья собрались на свой форумВчера 21:32

Региональный учебно-поисковый центр откроется в АрхангельскеВчера 20:57

За летний период в лагерях отдохнули почти три тысячи юных северодвинцевВчера 17:58

Няндомцы Добрецовы стали призёрами конкурса «Семья года» в МосквеВчера 16:38

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельской области сегодня снова снежно

Молодые семьи Поморья собрались на свой форум

Региональный учебно-поисковый центр откроется в Архангельске

За летний период в лагерях отдохнули почти три тысячи юных северодвинцев

Коряжемский филиал Группы «Илим» стал площадкой обсуждения развития юга Поморья

В баре "Яма" пройдет музыкальный фестиваль

Дмитрий Зылёв: «На АЦБК действует система непрерывной подготовки кадров «Ступени»

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» выбраны лучшие команды КВН

Крупчак рассказал о создании производства тарного картона из макулатуры на юге страны

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельские полицейские раскрыли кражу мобильника

В Вельском районе горела пилорама

Два одновременных пожара в Архангельске: полыхнули баня и легковушка

Архангельский рецидивист украл велосипед из подъезда

В Холмогорском районе ссора из-за машины привела к кровавой поножовщине

К «бронзе» Кубка России Светлана Николаева добавила «серебро»

Светлана Николаева завоевала «бронзу» в Хакасии

Александр Румянцев - в восьмёрке лучших конькобежцев в Канаде

Юные хоккеисты Поморья стали кандидатами в российскую сборную

«Жизнь» и «смерть» для команды Станислава Черчесова

В Архангельске открылась экспозиция «Лесная страна Швеция»

Студенты Архангельского музколледжа получили международное признание

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»

Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии

На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми стран
СМИ — Информационное агентство «Двина-Информ».
Номер свидетельства ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013. Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Норд Медиа Компани».

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-59 Ирина Кандаурова

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru