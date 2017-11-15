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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/02/54254.html

Общество

Молодые семьи Поморья собрались на свой форум

Молодые семьи Поморья собрались на свой форум
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В региональной столице состоялся II Форум клубов молодых семей Архангельской области. В нём приняли участие представители 36 клубов молодых семей из 19 муниципальных образований Поморья.

В рамках работы форума практикующий психолог в сфере индивидуального и семейного консультирования, тренер по развитию эмоционального интеллекта из Москвы Дмитрий Василенко провел обучающий семинар: «Прорывные технологии в организации деятельности клубов молодых семей».

Кроме того, все желающие смогли посетить интерактивный семинар «Формы работы с молодыми семьями по месту жительства», который провел руководитель региональной общественной организации «Центр возрождения «Счастливая семья»», заместитель председателя Всероссийского движения «Матери России» Екатерина Шабанова.

Одним из важных мероприятий форума стала дискуссионная площадка  с участием первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Ивана Дементьева. В живом диалоге её участники обсудили проблемы социального развития региона, а также смогли  получить ответы на волнующие их вопросы, сообщают в ГАУ «Центр поддержки молодой семьи».

«Клубному движению Архангельской области более 15 лет. На сегодняшний день у нас в регионе осуществляют свою деятельность более 70 клубов молодых семей. Надеемся, что опыт, приобретенный участниками форума, выльется в новые интересные, качественные проекты, программы и мероприятия, направленные на поддержку творческой и социальной инициативы молодых семей, популяризацию позитивных форм семейного досуга и отдыха», – отметила директор Центра поддержки молодой семьи Нэлла Пономарева.

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