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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/02/54253.html

Общество

Региональный учебно-поисковый центр откроется в Архангельске

Региональный учебно-поисковый центр откроется в Архангельске
Завтра, 3 декабря, в День неизвестного солдата на базе центра «Патриот» в областном центре торжественно откроют региональный учебно-поисковый центр.

На его создание архангельские поисковики выиграли два президентских гранта на общую сумму порядка восьми миллионов рублей. Помещение площадью 87 квадратных метров в безвозмездное пользование выделило правительство области.

Региональный учебно-поисковый центр включает в себя учебный класс для проведения занятий по поисковому делу для школьников и студентов. Класс оборудован учебными пособиями и наглядными материалами.

Председатель Архангельского регионального отделения «Поисковое движение России» и автор проекта Елена Недзвецкая отметила, что одна из главных задач центра – подготовка подрастающего поколения к участию в поисковых экспедициях.

«На базе поискового центра будет вестись комплексная работа со школьниками и студентами по поисковому делу, военной археологии, строевой подготовке. Кроме этого, продолжится работа архивного батальона», – рассказала Елена Недзвецкая.

Кроме этого, завтра же распахнет свои двери и музей поисковой работы Архангельской области, который также будет функционировать на базе поискового центра, сообщают в ГАУ «Патриот».

Вчера 20:57

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