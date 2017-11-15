За летний период в лагерях отдохнули почти три тысячи юных северодвинцев

По словам замглавы Северодвинска по социальным вопросам Ирины Сахаровой, вывезти своих чад из города на лето планировали гораздо больше родителей, однако им помешали разные причины. Одна из них - трудности самостоятельного бронирования путёвок, сканирования и электронной отправки документов.
Действительно, в летнюю кампанию 2017 года родителям приходилось обращаться за необходимыми документами в многочисленные инстанции. Ирина Сахарова поручила руководителям профильных подразделений городской администрации подготовить встречу с руководством многофункциональных центров для оперативного решения проблемы.
«Встреча нужна уже в декабре, чтобы к началу следующей кампании у родителей не было проблем с оформлением документов и бронированием путёвок», - цитирует её слова пресс-служба северодвинской горадминистрации. .