Няндомцы Добрецовы стали призёрами конкурса «Семья года» в Москве

Торжественная церемония награждения состоялась в столичном концертном зале «Измайлово». В этом году в оргкомитет конкурса поступило 322 представления на семьи-победители региональных этапов из 85 регионов России.

От Архангельской области для участия в конкурсе были заявлены семья Марии и Сергея Добрецовых из Няндомского района, а также семья Анны и Ильи Одобецких из Виноградовского района. Ранее они становились победителями регионального этапа – областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области».

Семья Добрецовых заняла второе место в номинации «Многодетная семья», набрав 2006 голосов. В ней воспитываются пятеро детей, которые воспитываются в любви и согласии. Добрецовы увлекаются спортом, зимой катаются на лыжах, летом – на велосипедах и роликах. Мальчики показывают большие успехи в учебе, математике и спорте, а девочки занимаются танцами.

Наряду с этим семья любит путешествовать, дети много знают о своем родном крае и своей большой стране. Для Добрецовых самое сильное слово на свете – «Мы».

Добрецовы были приглашены на торжественное награждение победителей конкурса в Москву. Лучшим семьям вручили памятные призы, подарки и награды, а также почётные книги «Семья года» с историями семей-победителей, рассказами об их традициях и семейных ценностях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этот вечер лучшие семьи России поздравили не только официальные лица, но и российские артисты, в том числе заслуженные деятели культуры и искусства.

Всероссийский конкурс «Семья года» направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.