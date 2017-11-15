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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/01/54245.html

Общество

Незаконных торговцев Северодвинска оштрафовали на миллион рублей

Незаконных торговцев Северодвинска оштрафовали на миллион рублей
В администрации Северодвинска прошло межведомственное совещание, посвящённое пресечению несанкционированной торговли на территории города корабелов.

Начиная с 2014 года специалисты отдела организации потребительского рынка совместно с сотрудниками ОМВД проводят еженедельные рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли. По выявленным правонарушениям составляются протоколы, которые рассматривает административная комиссия.

За четыре года специалисты провели 232 рейда (в 2017 году - 52) и составили 1160 протоколов (в 2017 году - 297), на общую сумму один миллион 186 тысяч рублей (в 2017 году - 312 тысяч).

Известны и сами нарушители. Чаще всего за «тротуарными прилавками» стоят одни и те же лица. За многими тянется длинный шлейф штрафов. Торгуют, как правило, пенсионеры либо приезжие из других районов и городов. При этом штраф платит продавец, а владелец товара остаётся ни при чём.

Жалобы как от жителей, так и от предпринимателей, чьи магазины расположены рядом с местами незаконной торговли, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вчера 22:09

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