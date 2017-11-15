Эксперты минкультуры РФ оценили новый туристический маршрут Поморья

Эксперты комитета по импортозамещению в туризме при министерстве культуры РФ исследовали новый брендовый туристический маршрут «Архангельск: здесь начинается Арктика».

Он подразумевает посещение Архангельска, Северодвинска и Приморского района и позиционируется как брендовый турмаршрут с увлекательными обзорными экскурсиями, мастер-классами от поморских умельцев, знакомством с уникальными северными музеями, визитом к Белому морю (на остров Ягры) и многим другим.

Именно этим маршрутом с целью его детального изучения прошли эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга Елена Канашевич, Кирилл Соколов, Ирина Лавилина и Александр Гагарин.

Московские и петербургские специалисты побывали на всех объектах, включенных в новый туристический маршрут. В программе визита значились посещение Северного морского музея, музея художественного освоения Арктики имени А.А.Борисова, Архангельского краеведческого музея и других мест.

По итогам посещения эксперты дали представителям сферы гостеприимства Архангельска свои рекомендации как оптимизировать маршрут, чтобы он максимально отвечал потребностям туристов.

«Я впервые в Архангельске, а мой коллега Александр Гагарин здесь уже во второй раз. Он сказал, что заметны большие подвижки. У меня впечатления от города очень хорошие. Ощущается его богатая история. Я готова приехать сюда снова уже со своей семьей. Это удивительное место и очень бы хотелось видеть его в формате одного из брендовых маршрутов страны», – говорит Елена Канашевич.

По её словам, в других регионах России люди интересуются вопросами посещения Архангельска, но пока не находят тура, который бы их устраивал. Маршрут «Архангельск: здесь начинается Арктика» может стать таким предложением, если будет представлять туристам более полную картину столицы Поморья.