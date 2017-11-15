Архангельск и Швеция прорабатывают совместные проекты для школьников

Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова провела беседу с консулом по вопросам культуры и экономического сотрудничества Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Мортеном Франкбю. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия обеих сторон.

Администрация столицы Поморья уже в третий раз выступает инициатором проведения в городе Дней Швеции. Наш город с его шведскими побратимами связывает крепкая дружба.

Мортеном Франкбю отметил, что среди первоочередных задач совета Баренцева/Евроарктического региона, который возглавила Швеция – охрана окружающей среды и расширение межличностных контактов в регионе, в первую очередь среди молодежи.

«Программа Дней Швеции в полной мере отображает эти приоритеты. Уверен, горожане всех возрастов смогут выбрать интересные для себя посещения мероприятия. У нас много идей для реализации в различных сферах», - подчеркнул шведский гость.

Уже запланированы и реализуются проекты по инклюзивному образованию. Также прорабатывается участие шведских делегаций в Днях джаза в Архангельске, обсуждаются совместные образовательные проекты для школьников и студентов двух стран, сообщает пресс-служба архангельской горадминистрации.