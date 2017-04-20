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Возле Самойловского роддома в Архангельске сносят ещё один павильон

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/01/54242.html

Общество

Возле Самойловского роддома в Архангельске сносят ещё один павильон

Возле Самойловского роддома в Архангельске сносят ещё один павильон
Фото с сайта администрации г. Архангельска
В Ломоносовском округе областной столицы сегодня начались работы по демонтажу павильона у роддома имени К.Н. Самойловой. Он был расположен без оформления необходимых по закону документов, в результате окружная администрация инициирована процедура сноса.

Ещё летом городской комиссией по сносу незаконных объектов было вынесено решение о демонтаже павильона. Однако его хозяин на просьбы добровольно снести и вывезти нестационарный объект торговли не реагировал. Тогда было принято решение провести аукцион, определить подрядчика, который и произведёт работы по сносу. Все расходы будут предъявлены владельцу павильона для возмещения.

Сейчас начался демонтаж внутри здания. Подрядчик планирует завершить работы по сносу к середине следующей недели, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, в апреле роддом посетил губернатор Игорь Орлов, который остался недоволен торговыми объектами вокруг роддома. Глава региона связался с главой Архангельска Игорем Годзишем и предложил проверить соблюдение правил застройки территории, прилегающей к медицинскому центру.

— То, что я увидел рядом с Самойловским роддомом — это, конечно, не территория рядом с храмом рождения детей. Надо проверить, насколько законно и корректно все эти строения размещены здесь, — заявил тогда губернатор.

Вчера 17:59

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Комментарии
НинаСергеевна, вчера 21:26

Наконец-то,дождались.Еще бы тумбу рекламную у остановки убрали,да киоск газетный куда-нибудь отодвинули.Интересно наблюдать картину,как папаша с новорожденным протискивается сквозь ожидающих на остановке пассажиров,чтобы сесть в автомобиль.А автомобиль-то еще негде поставить:Со всех сторон роддом огородился бетонными сваями.
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