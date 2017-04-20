Возле Самойловского роддома в Архангельске сносят ещё один павильон

В Ломоносовском округе областной столицы сегодня начались работы по демонтажу павильона у роддома имени К.Н. Самойловой. Он был расположен без оформления необходимых по закону документов, в результате окружная администрация инициирована процедура сноса.

Ещё летом городской комиссией по сносу незаконных объектов было вынесено решение о демонтаже павильона. Однако его хозяин на просьбы добровольно снести и вывезти нестационарный объект торговли не реагировал. Тогда было принято решение провести аукцион, определить подрядчика, который и произведёт работы по сносу. Все расходы будут предъявлены владельцу павильона для возмещения.

Сейчас начался демонтаж внутри здания. Подрядчик планирует завершить работы по сносу к середине следующей недели, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, в апреле роддом посетил губернатор Игорь Орлов, который остался недоволен торговыми объектами вокруг роддома. Глава региона связался с главой Архангельска Игорем Годзишем и предложил проверить соблюдение правил застройки территории, прилегающей к медицинскому центру.

— То, что я увидел рядом с Самойловским роддомом — это, конечно, не территория рядом с храмом рождения детей. Надо проверить, насколько законно и корректно все эти строения размещены здесь, — заявил тогда губернатор.