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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/01/54233.html

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Общество, Экономика

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в тренинге от Дмитрия Михайлова

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в тренинге от Дмитрия Михайлова
Дмитрий Михайлов. Фото сообщества «Ты — предприниматель».
Второй тренинг московского бизнес-тренера Дмитрий Михайлова в рамках федеральной образовательной программы «Ты — предприниматель» в Архангельской области прошёл 29 ноября в региональном Доме молодёжи.

Дмитрий Михайлов — сертифицированный тренер по личной эффективности, переговорам и продажам. Кроме того, он является экспертом по развитию управленческих навыков и лидерства, имеет большой опыт в работе с персоналом и работает с крупными компаниями, среди которых есть «Сбербанк», «СОГАЗ», «Sony», «Рив Гош», IKEA, «Вымпелком», Pepsi и многие другие.

На этот раз ребята разбирали самую важную часть бизнеса — продажи. Занятие началось с интерактивной игры «ярмарка шкафов», в которой каждый участник попробовал себя в роли продавца и покупателя.

На тренинге Дмитрий рассказал участникам программы «Ты — предприниматель» о том как найти своего клиента, кто такой идеальный клиент, как разделить психотипы людей по цветам, что такое приклеивание конкурентных преимуществ и о том, как определить хорошего и плохого продавца.

Ещё одним интересным заданием для участников тренинга стал поиск идеальных клиентов друг для друга и проверка новоприобретённых знаний по определению психотипа человека на практике. Ребята активно участвовали в интерактивах и играх, а после занятия поблагодарили Дмитрия Михайлова за отличную работу.

Константин Журавлёв, Сегодня 11:17

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