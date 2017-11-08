Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в тренинге от Дмитрия Михайлова

Второй тренинг московского бизнес-тренера Дмитрий Михайлова в рамках федеральной образовательной программы «Ты — предприниматель» в Архангельской области прошёл 29 ноября в региональном Доме молодёжи.

Дмитрий Михайлов — сертифицированный тренер по личной эффективности, переговорам и продажам. Кроме того, он является экспертом по развитию управленческих навыков и лидерства, имеет большой опыт в работе с персоналом и работает с крупными компаниями, среди которых есть «Сбербанк», «СОГАЗ», «Sony», «Рив Гош», IKEA, «Вымпелком», Pepsi и многие другие.

На этот раз ребята разбирали самую важную часть бизнеса — продажи. Занятие началось с интерактивной игры «ярмарка шкафов», в которой каждый участник попробовал себя в роли продавца и покупателя.

На тренинге Дмитрий рассказал участникам программы «Ты — предприниматель» о том как найти своего клиента, кто такой идеальный клиент, как разделить психотипы людей по цветам, что такое приклеивание конкурентных преимуществ и о том, как определить хорошего и плохого продавца.

Ещё одним интересным заданием для участников тренинга стал поиск идеальных клиентов друг для друга и проверка новоприобретённых знаний по определению психотипа человека на практике. Ребята активно участвовали в интерактивах и играх, а после занятия поблагодарили Дмитрия Михайлова за отличную работу.