Начало зимы в Архангельской области на погоду не повлияет Фото с сайта shannonyarbrough.com Сегодня, 1 декабря, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, на дорогах - гололедица. Ветер южный и юго-восточный, порывами 6-11 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от 0 до-5º, информирует Северное УГМС. В Архангельске сегодня ожидается минус 2-3 °C, преимущественно без осадков. Вероятны гололёд и слабый ветер. Нашли ошибку? Выделите текст,

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