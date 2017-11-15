Ветер южный и юго-восточный, порывами 6-11 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от 0 до-5º, информирует Северное УГМС.
В Архангельске сегодня ожидается минус 2-3 °C, преимущественно без осадков. Вероятны гололёд и слабый ветер.
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Пятница, 1 декабря, 15:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/12/01/54225.html
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Начало зимы в Архангельской области на погоду не повлияет
Фото с сайта shannonyarbrough.com
Сегодня, 1 декабря, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, на дорогах - гололедица.
Ветер южный и юго-восточный, порывами 6-11 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от 0 до-5º, информирует Северное УГМС.
В Архангельске сегодня ожидается минус 2-3 °C, преимущественно без осадков. Вероятны гололёд и слабый ветер.
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