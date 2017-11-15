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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/30/54224.html

Общество

Буксир с пассажирами застрял на пути из Хабарки в Соломбалу

Буксир с пассажирами застрял на пути из Хабарки в Соломбалу
Фото с сайта администрации г. Архангельска
Сегодня из-за скопления льда произошла задержка одного из рейсов с острова Хабарка. Судно, доставлявшее пассажиров на материк, не смогло преодолеть весь маршрут.

Речь идёт о рейсе в девять часов утра. Он шёл по малой воде, и в это время лед, образовавшийся ранее у берегов и в широкой части реки скопился в середине русла. Поскольку морозная погода не установилась, лёд представляет собой «пластилиновые» торосы, налипающие на борта судна. Однако такая ситуация возможна только в период отлива.

В данном случае судно не смогло преодолеть ледяную преграду, на помощь в обход был направлен другой буксир, на который пересадили пассажиров и доставили в место назначения. В итоге люди прибыли в Соломбалу лишь в 10 часов 30 минут.

Подобная ситуация с буксиром произошла впервые, поскольку при установлении устойчивых отрицательных температур образуется судоходный канал, по которому движется буксир. Но пока морозная погода не наступила, возможны задержки рейсов, но только тех, что двигаются по малой воде.

Капитанам судов дано указание предупреждать пассажиров, что тот или иной рейс выходит во время отлива, поэтому возможна задержка по времени прибытия.

Исходя из этого, люди смогут принять решение - садиться на данный буксир или подождать другого рейса. После того, как образуется устойчивый лед, отлив и прилив уже не будут влиять на соблюдение графика движения.

Ежедневно время малой воды сдвигается, и уже завтра оно придётся на более позднее и менее востребованное у пассажиров время, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вчера 22:17

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 00:19

************************************************************************* …всю жизнь прожил я возле большой воды, бывал в высоких широтах, но сегодня впервые прочитал на ДИ про налипающие к бортам "пластилиновые" ледяные торосы. Появилось ощущение, что зря жил… Автора этого бреда – в студию!!!

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