Правительство Поморья настаивает на сохранении квот для рыболовов

Правительство Архангельской области полностью поддерживает решение общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, в том числе по вопросу сохранения базовых принципов законодательства о рыболовстве, закреплённых действующим правом.

Об этом сообщил губернатор Поморья Игорь Орлов. Стоит отметить, что в рамках очередного заседания общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству рассматривался вопрос перезаключения договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Этот вопрос крайне важен для Архангельской области. В настоящее время на территории региона осуществляют промышленное и прибрежное рыболовство 17 предприятий, на которых трудятся свыше 1400 человек. Поступление платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по виду экономической деятельности «рыболовство, рыбоводство» за 2016 год составило свыше 17 миллиардов рублей, инвестиции в основной капитал – 1,9 миллиарда рублей.

В рамках подачи заявок на инвестиционные квоты предприятия Архангельской области начали строительство пяти крупных и средних рыбопромысловых судов и двух рыбоперерабатывающих заводов мощностью от 50 тонн готовой продукции в сутки.

«В поддержку решений общественного совета необходимо отметить, что принцип перезаключения действующих договоров для предприятий, исполняющих свои обязательства в полной мере, позволяет планировать бюджет региона и обеспечивать социальные гарантии населению. Нарушение существующего принципа закрепления квот в отношении любого вида водных биологических ресурсов отрицательно повлияет на устойчивое социально-экономическое развитие Архангельской области», – подчеркнул Игорь Орлов.

Письмо в поддержку позиции рыбопромышленников направлено на имя помощника президента России Андрея Белоусова. Помимо этого, глава региона Игорь Орлов примет участие в намеченном на декабрь заседании рыбохозяйственного совета, которое состоится в начале декабря под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. Сохранение исторического принципа распределения квот для рыбной отрасли будет одной из главных тем выступления Игоря Орлова.