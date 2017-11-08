Завершающее мероприятие программы "Ты - предприниматель" пройдёт 9 декабря в СГМУ

Гостями мероприятия станут губернатор Архангельской области Игорь Орлов, федеральные спикеры и местные предприниматели. Участников Конгресса ждёт дискуссионная площадка с участием губернатора, мастер-классы от действующих предпринимателей и награждение победителей регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России — 2017».
Напомним, что реализация программы «Ты — предприниматель» в Архангельской области началась ещё в октябре — будущие и начинающие предприниматели региона проходили двухмесячное обучение основам бизнеса.
Ребятам помогали как местные предприниматели и бизнес-тренеры, так и несколько гостей из Москвы. Итогом тяжких трудов станет презентация бизнес-проектов участников программы «Ты — предприниматель», которая пройдёт 2 декабря, а на предстоящем Конгрессе будут отмечены лучшие из проектов.
Для участия в Конгрессе предпринимателей в СГМУ необходимо лишь оставить заявку на сайте — конгресс-предпринимателей.рф.