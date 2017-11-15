Первого декабря «Единая Россия» отмечает 16 летие со дня образования

Секретарь Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин поздравил однопартийцев с Днем образования Партии и пожелал успехов во всех делах и начинаниях.

Строительство современных школ и детсадов, благоустройство дворов и парков, модернизация образования, учреждений культуры и спорта, участие в выборах в органы местного самоуправления - эти направления работы стали приоритетными для регионального отделения партии в 2017 году.

В Архангельской области сегодня реализуются 23 партийных проекта. Среди них «Театры малых городов», «Местный дом культуры» и «Театр – детям», «городская среда», Парки малых городов», «Детский спорт», «Модернизация образования», «Крепкая семья», «Историческая память» и другие, - сообщила пресс-служба АРО «Единая Россия».

Архангельская область получила на благоустройство дворов, парков и общественных территорий 234 млн. рублей, причем 41 млн рублей был выделен по инициативе фракции «Единая России» в Архангельском областном собрании и областного бюджета.

«Для нас является важным вовлечь в реализацию проекта жителей, - отметил, характеризуя цели партпроекта «Городская среда» заявил Виталий Фортыгин.

Минувший год ознаменовался масштабной избирательной кампанией в органах местного самоуправления.

По итогам выборов кандидаты-единороссы получили 206 из 334 (61,67%) мандатов. Партийное большинство сформировано в представительных органах Коряжмы, Мирного, Новодвинска и Северодвинска, а также Вельского, Вилегодского, Виноградовского, Каргопольского, Коношского, Ленского, Лешуконского, Плесецкого и Шенкуорского районов

«В целом мы провели открытую избирательную кампанию, главным содержанием которой стало общение с избирателями, сбор наказов и решение текущих проблем жителей. Такая работа позволила нам заручиться поддержкой северян и сформировать уверенное партийное большинство в представительных органах», - подвел итоги обсуждения секретарь регионального отделения Виталий Фортыгин.