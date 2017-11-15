Новости дня

Буксир с пассажирами застрял на пути из Хабарки в Соломбалу

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»

В Архангельске может появиться школа борьбы Джеффа Монсона

Правительство Поморья настаивает на сохранении квот для рыболовов

Мобильная версия 16+

Четверг, 30 ноября, 23:00

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/30/54219.html

Общество

Первого декабря «Единая Россия» отмечает 16 летие со дня образования

Первого декабря «Единая Россия» отмечает 16 летие со дня образования
Секретарь Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин поздравил однопартийцев с Днем образования Партии и пожелал успехов во всех делах и начинаниях.

Строительство современных школ и детсадов, благоустройство дворов и парков, модернизация образования, учреждений культуры и спорта, участие в выборах в органы местного самоуправления - эти направления работы стали приоритетными для регионального отделения партии в 2017 году.

В Архангельской области сегодня реализуются 23 партийных проекта. Среди них «Театры малых городов», «Местный дом культуры» и «Театр – детям», «городская среда», Парки малых городов», «Детский спорт», «Модернизация образования», «Крепкая семья», «Историческая память» и другие, - сообщила пресс-служба АРО «Единая Россия».

Архангельская область получила на благоустройство дворов, парков и общественных территорий 234 млн. рублей, причем 41 млн рублей был выделен по инициативе фракции «Единая России» в Архангельском областном собрании и областного бюджета.

«Для нас является важным вовлечь в реализацию проекта жителей, - отметил, характеризуя цели партпроекта «Городская среда» заявил Виталий Фортыгин.

Минувший год ознаменовался масштабной избирательной кампанией в органах местного самоуправления.

По итогам выборов кандидаты-единороссы получили 206 из 334 (61,67%) мандатов. Партийное большинство сформировано в представительных органах Коряжмы, Мирного, Новодвинска и Северодвинска, а также Вельского, Вилегодского, Виноградовского, Каргопольского, Коношского, Ленского, Лешуконского, Плесецкого и Шенкуорского районов

«В целом мы провели открытую избирательную кампанию, главным содержанием которой стало общение с избирателями, сбор наказов и решение текущих проблем жителей. Такая работа позволила нам заручиться поддержкой северян и сформировать уверенное партийное большинство в представительных органах», - подвел итоги обсуждения секретарь регионального отделения Виталий Фортыгин.  

Сегодня 15:55

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Утраченные бренды Архангельска: циркСегодня 13:42
8 комментариев

Памятники на набережной Северной Двины обрели вечернюю подсветкуСегодня 13:13
2 комментария

Последний день ноября в Поморье обойдётся без погодных сюрпризовСегодня 09:11

В Архангельске достраивают дома для переселенцев из «авариек»Вчера 22:13

Правительство Поморья выделит 10 миллионов рублей на перевозку роженицВчера 14:32

Реклама
Общество

Буксир с пассажирами застрял на пути из Хабарки в СоломбалуСегодня 22:17

Правительство Поморья настаивает на сохранении квот для рыболововСегодня 16:52

Завершающее мероприятие программы "Ты - предприниматель" пройдёт 9 декабря в СГМУСегодня 16:38

В Архангельской школе №20 высадился предпринимательский десантСегодня 15:12

Министр ЛПК Поморья опровергает слухи о кризисе в отраслиСегодня 14:59

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Буксир с пассажирами застрял на пути из Хабарки в Соломбалу

Правительство Поморья настаивает на сохранении квот для рыболовов

Завершающее мероприятие программы "Ты - предприниматель" пройдёт 9 декабря в СГМУ

В Архангельской школе №20 высадился предпринимательский десант

Крупчак рассказал о создании производства тарного картона из макулатуры на юге страны

Хайнц Циннер: «Объем инвестиций в строительство завода в Калужской области более 110 млн. евро»

Бюджет Архангельска-2018 принят в первом чтении

В Архангельске на общественных слушаниях одобрен проект бюджета

На Экономии может появиться производственно-логистический комплекс «Архангельск»

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

В Архангельске будут судить банду мошенников, отравивших мужчину ради квартиры

Пожар в Архангельске унёс жизни двоих человек

В Архангельске вспыхнул пожар на «Соломбальской судоверфи»

Пьяный северодвинец едва не задушил девушку-бармена

Полиция расследует гибель человека на трассе в Плесецком районе

В Архангельске может появиться школа борьбы Джеффа Монсона

Юные футболисты Поморья поборются за награды в Вельске

Юные шахматисты Поморья добыли в Санкт-Петербурге шесть медалей

Дублёры «Водника» в тройке лидеров первенства России

Когда стабильность «Водника» не радует

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»

Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии

На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми стран

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль

В центре Москвы открылась памятная доска в честь худрука Северного хора Нины Мешко
СМИ — Информационное агентство «Двина-Информ».
Номер свидетельства ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013. Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Норд Медиа Компани».

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-59 Ирина Кандаурова

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru