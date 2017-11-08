В Архангельской школе №20 высадился предпринимательский десант

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу 15 ноября 2017 14:19

27 ноября в средней школе № 20 прошло несколько обучающих занятий с участием предпринимателей города. Встречи проходят в рамках сотрудничества Архангельской Деловой школы и образовательной программы «Ты — предприниматель».

Представитель сувенирной компании «Северная мануфактура»Елена Мырцева встретилась с 11-классниками и рассказала о своём пути в предпринимательство. Вместе с ребятами она пришла к выводу, что счастлив тот, кто занимается работой по душе, а работать и отдыхать надо гармонично — рассчитывать своё время.

По её словам, главное в предпринимательстве - это интересная идея, грамотная команда и хороший запас энергии. Затем Елена присоединилась к другим предпринимателям, участвующим в образовательном проекте «Обучение через предпринимательство», - представителю Архангельской школы развития Демьяну Климу и Альберту Бибину, представлявшему компанию «Спец один».

Предприниматели познакомили школьников со своими бизнес-проектами, поделились секретами успеха, а также обсудили юридические и экономические особенности ведения своего дела.

В конце учебного дня Демьян Клим и Альберт Бибин встретились с ребятами из 8 «Б» класса. На этой встрече большое внимание уделили теме «Можно ли превратить хобби в предпринимательство?».

Восьмиклассники вместе с бизнесменами пришли к выводу, что это один из наилучших вариантов начала предпринимательской деятельности, но при этом нельзя забывать об ответственности перед людьми.

- Сегодняшний день выдался очень насыщенным. Спасибо огромное всем ребятам-участникам встреч и нашим дорогим гостям-предпринимателям, - отметил директор Архангельской Деловой школы Александр Журило.