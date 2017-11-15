Новости дня

Буксир с пассажирами застрял на пути из Хабарки в Соломбалу

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»

В Архангельске может появиться школа борьбы Джеффа Монсона

Правительство Поморья настаивает на сохранении квот для рыболовов

Мобильная версия 16+

Четверг, 30 ноября, 22:59

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/30/54217.html

Общество

Министр ЛПК Поморья опровергает слухи о кризисе в отрасли

Министр ЛПК Поморья опровергает слухи о кризисе в отрасли
В прошлом номере газета «Правда Севера» опубликовала интервью с начальником ФНС по Архангельской области Сергеем Родионовым «Лес рубят – налоги не платят», в котором Сергей Викторович говорил об уходе от налогов предприятий сферы ЛПК.

Ситуацию комментирует министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин. По словам Константина Михайловича, тема соблюдения налогового законодательства предприятиями лесной отрасли на сегодня является одной из ключевых.

— В этом вопросе мы находимся в постоянном взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами, той же налоговой инспекцией. Две недели назад проблема была рассмотрена на заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по пресечению правонарушений в сфере лесопользования и оборота древесины.

Информация была озвучена Сергеем Родионовым именно на этом совещании. Подчеркну, какого-либо отрицания проблемы не существует. И над её решением руководство области и все заинтересованные ведомства работают сообща.

- И все же, согласны ли вы с позицией, что сегодня лесная отрасль утратила бюджетообразующую роль?

— По сведениям которыми я располагаю, доля налоговых платежей от ЛПК региона в консолидированном бюджете Архангельской области за 2016 год составила восемь процентов, за 9 месяцев 2017 года – десять. Подчеркну, речь идет именно об Архангельской области. Сопоставлять вклад ЛПК с объемом бюджета, сформированного с учетом доходов, поступивших от НАО, где ЛПК нет, считаю не совсем правильно.

К этому следует добавить суммы, поступающие в бюджетную систему в качестве платы за использование лесов. С начала текущего года данные отчисления составили 1 миллиард 135 миллионов рублей, в том числе 705 миллионов в федеральный и более 430 миллионов в областные бюджеты. В сравнении с прошлым годом, эти поступления увеличились на четырнадцать и двенадцать процентов соответственно. Не стоит забывать о средствах, выделяемых предприятиями в рамках реализации соглашений с правительством области. В этом году это ещё порядка100 миллионов рублей.

Уверен, никто не станет отрицать, что у лесной отрасли региона есть серьезные успехи. Архангельская область – один из лидеров производства пиломатериалов, картона, фанеры, продукции ЦБП, топливных гранул. Возрождаются и строятся новые предприятия, на которых создаются сотни современных рабочих мест. Здесь люди трудятся в достойных условиях, получают высокую заработную плату, с которой, кстати, тоже платят налоги.

Предприятия ЛПК несут серьезную социальную нагрузку, реализуют экологические инициативы. Вложения в отрасль только в рамках приоритетных инвестпроектов уже превысили 40 миллиардов рублей.

Вряд ли для кого-то стала новостью информация о том, что отдельные предприятия, пытаясь увеличить прибыль, используют схемы так называемой «оптимизации». И в первую очередь это сфера деятельности правоохранительных органов, сотрудниками которых, насколько мне известно, в этом году возбужден ряд уголовных дел. Часть выявленных фактов уже рассмотрена в арбитражном суде и нашла свое подтверждение. Предприятия, уличенные в нарушениях, в добровольном порядке произвели доначисления налогов в бюджет. Ситуация меняется в лучшую сторону.

Работа по профилактике, выявлению и пресечению таких фактов ведется постоянно. Чтобы оценить пройденный путь, достаточно вспомнить, с чего начинался лесной бизнес, и что он представляет из себя сейчас. Мы поддерживаем позицию налоговых органов не устраивать революции, а разобраться в ситуации. Эта тема, кстати, обсуждалась в рамках упомянутого мной заседания межведомственной комиссии. Важно, что у предприятий сформировался запрос на поиск решения проблемы.

Одним из вариантов, позволяющим избежать серьезных потрясений, может быть подписание соглашения между компаниями, которые в добровольном порядке возьмут на себя обязательства по устранению нарушений путем организации прямой поставки леса от заготовителя до переработчика. Это позволит «обелить» лесной бизнес в целом, обеспечить увеличение поступления налогов в консолидированный бюджет.

Сегодня 14:59

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Утраченные бренды Архангельска: циркСегодня 13:42
8 комментариев

Памятники на набережной Северной Двины обрели вечернюю подсветкуСегодня 13:13
2 комментария

Последний день ноября в Поморье обойдётся без погодных сюрпризовСегодня 09:11

В Архангельске достраивают дома для переселенцев из «авариек»Вчера 22:13

Правительство Поморья выделит 10 миллионов рублей на перевозку роженицВчера 14:32

Реклама
Общество

Буксир с пассажирами застрял на пути из Хабарки в СоломбалуСегодня 22:17

Правительство Поморья настаивает на сохранении квот для рыболововСегодня 16:52

Завершающее мероприятие программы "Ты - предприниматель" пройдёт 9 декабря в СГМУСегодня 16:38

Первого декабря «Единая Россия» отмечает 16 летие со дня образованияСегодня 15:55

В Архангельской школе №20 высадился предпринимательский десантСегодня 15:12

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Буксир с пассажирами застрял на пути из Хабарки в Соломбалу

Правительство Поморья настаивает на сохранении квот для рыболовов

Завершающее мероприятие программы "Ты - предприниматель" пройдёт 9 декабря в СГМУ

Первого декабря «Единая Россия» отмечает 16 летие со дня образования

В Архангельской школе №20 высадился предпринимательский десант

Крупчак рассказал о создании производства тарного картона из макулатуры на юге страны

Хайнц Циннер: «Объем инвестиций в строительство завода в Калужской области более 110 млн. евро»

Бюджет Архангельска-2018 принят в первом чтении

В Архангельске на общественных слушаниях одобрен проект бюджета

На Экономии может появиться производственно-логистический комплекс «Архангельск»

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

В Архангельске будут судить банду мошенников, отравивших мужчину ради квартиры

Пожар в Архангельске унёс жизни двоих человек

В Архангельске вспыхнул пожар на «Соломбальской судоверфи»

Пьяный северодвинец едва не задушил девушку-бармена

Полиция расследует гибель человека на трассе в Плесецком районе

В Архангельске может появиться школа борьбы Джеффа Монсона

Юные футболисты Поморья поборются за награды в Вельске

Юные шахматисты Поморья добыли в Санкт-Петербурге шесть медалей

Дублёры «Водника» в тройке лидеров первенства России

Когда стабильность «Водника» не радует

Северный хор выиграл президентский грант на «Мост дружбы»

Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии

На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми стран

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль

В центре Москвы открылась памятная доска в честь худрука Северного хора Нины Мешко
СМИ — Информационное агентство «Двина-Информ».
Номер свидетельства ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013. Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Норд Медиа Компани».

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-59 Ирина Кандаурова

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru