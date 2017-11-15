Министр ЛПК Поморья опровергает слухи о кризисе в отрасли

В прошлом номере газета «Правда Севера» опубликовала интервью с начальником ФНС по Архангельской области Сергеем Родионовым «Лес рубят – налоги не платят», в котором Сергей Викторович говорил об уходе от налогов предприятий сферы ЛПК.

Ситуацию комментирует министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин. По словам Константина Михайловича, тема соблюдения налогового законодательства предприятиями лесной отрасли на сегодня является одной из ключевых.

— В этом вопросе мы находимся в постоянном взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами, той же налоговой инспекцией. Две недели назад проблема была рассмотрена на заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по пресечению правонарушений в сфере лесопользования и оборота древесины.

Информация была озвучена Сергеем Родионовым именно на этом совещании. Подчеркну, какого-либо отрицания проблемы не существует. И над её решением руководство области и все заинтересованные ведомства работают сообща.

- И все же, согласны ли вы с позицией, что сегодня лесная отрасль утратила бюджетообразующую роль?

— По сведениям которыми я располагаю, доля налоговых платежей от ЛПК региона в консолидированном бюджете Архангельской области за 2016 год составила восемь процентов, за 9 месяцев 2017 года – десять. Подчеркну, речь идет именно об Архангельской области. Сопоставлять вклад ЛПК с объемом бюджета, сформированного с учетом доходов, поступивших от НАО, где ЛПК нет, считаю не совсем правильно.

К этому следует добавить суммы, поступающие в бюджетную систему в качестве платы за использование лесов. С начала текущего года данные отчисления составили 1 миллиард 135 миллионов рублей, в том числе 705 миллионов в федеральный и более 430 миллионов в областные бюджеты. В сравнении с прошлым годом, эти поступления увеличились на четырнадцать и двенадцать процентов соответственно. Не стоит забывать о средствах, выделяемых предприятиями в рамках реализации соглашений с правительством области. В этом году это ещё порядка100 миллионов рублей.

Уверен, никто не станет отрицать, что у лесной отрасли региона есть серьезные успехи. Архангельская область – один из лидеров производства пиломатериалов, картона, фанеры, продукции ЦБП, топливных гранул. Возрождаются и строятся новые предприятия, на которых создаются сотни современных рабочих мест. Здесь люди трудятся в достойных условиях, получают высокую заработную плату, с которой, кстати, тоже платят налоги.

Предприятия ЛПК несут серьезную социальную нагрузку, реализуют экологические инициативы. Вложения в отрасль только в рамках приоритетных инвестпроектов уже превысили 40 миллиардов рублей.

Вряд ли для кого-то стала новостью информация о том, что отдельные предприятия, пытаясь увеличить прибыль, используют схемы так называемой «оптимизации». И в первую очередь это сфера деятельности правоохранительных органов, сотрудниками которых, насколько мне известно, в этом году возбужден ряд уголовных дел. Часть выявленных фактов уже рассмотрена в арбитражном суде и нашла свое подтверждение. Предприятия, уличенные в нарушениях, в добровольном порядке произвели доначисления налогов в бюджет. Ситуация меняется в лучшую сторону.

Работа по профилактике, выявлению и пресечению таких фактов ведется постоянно. Чтобы оценить пройденный путь, достаточно вспомнить, с чего начинался лесной бизнес, и что он представляет из себя сейчас. Мы поддерживаем позицию налоговых органов не устраивать революции, а разобраться в ситуации. Эта тема, кстати, обсуждалась в рамках упомянутого мной заседания межведомственной комиссии. Важно, что у предприятий сформировался запрос на поиск решения проблемы.

Одним из вариантов, позволяющим избежать серьезных потрясений, может быть подписание соглашения между компаниями, которые в добровольном порядке возьмут на себя обязательства по устранению нарушений путем организации прямой поставки леса от заготовителя до переработчика. Это позволит «обелить» лесной бизнес в целом, обеспечить увеличение поступления налогов в консолидированный бюджет.