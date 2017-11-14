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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/30/54214.html

Общество

Утраченные бренды Архангельска: цирк

Утраченные бренды Архангельска: цирк
Вот уже 28 лет Архангельск живет без цирка. Зато в цирк превратился сам город: убитые дороги, ветхие дома, неубранные дворы и веселые чиновники, обещающие «сладкую жизнь»...

При этом здание бывшего Архгосцирка словно бельмо на глазу «радует» горожан своим убожеством. И много лет уже ведутся разговоры о его возрождении. Мол, утрясем все формальности с Москвой, выкупим земельный участок и будет «город-сад»... Архангелогородцы слушают это все последние 28 лет, и уже почти не верят.

А ведь история цирка — одна из славных страниц нашего города. Первые летние деревянные цирковые здания в Архангельске были построены еще в 1905 году. Вообще, начало ХХ века — время расцвета для Архангельска. У руля власти тогда был самый лучший и успешный градоначальник Яков Лейцингер. Трамвай, водопровод, первая пожарная дружина, растущая городская казна. Рос и развивался и архангельский цирк.

С 1910 года в его помещении работала труппа известного артиста Семена Павлова. Но в 1913 году цирк сгорел, и уже в том же году Павлов построил в Соломбале новое здание, существовавшее до 1925 года. Архангельский цирк, как и трамвай, пережил самые тяжкие времена: революции, войны, репрессии , приход новой власти... 

Официально советский цирк появился у нас 1 августа 1930 года. Деревянное здание существовало до 1958 году и тоже сгорело. Но усилиями нового директора Исаака Блейхера через четыре года было построено новое. То самое, что сегодня находится по сути в руинах. Для многих маленьких архангелогородцев и их родителей цирк стал одним из главных развлечений. С детства помню сохранившиеся до сих пор цветные программки. А еще взлетающих под купол акробатов, несравненных в своей гибкости эквилибристов, волшебников-фокусников, чудесников-жонглеров и, конечно же, забавных клоунов. 

Однако в 1989 году сказка закончилась: цирк закрыли на ремонт. Все эти годы люди ждали чуда, а вдруг найдутся деньги, снова откроют, загорятся огни. Но те годы оказались для архангельского цирка самыми тяжелыми, - распад страны, тотальная бедность 90-х, а затем полное равнодушие властей и бизнеса. Вместо стационарного здания в Архангельске ежегодно раскидывали шапито приезжие команды, которые, естественно, не могли заменить настоящий цирк. Архангелогородцы шутили: цирка у нас нет, зато есть директор. И действительно, четверть века им был Михаил Милькис, раздававший обещания возродить, но затем, как и многие другие, покинувший наш город.

Теперь обещания открыть цирк звучат из уст губернатора и главы Архангельска. Есть даже некоторые подвижки — достигнута договоренность о передаче земельного участка от Росгосцирка в областную собственность. В октябре нынешнего года глава города Игорь Годзиш рассказал об инициативе строительства на месте старого здания цирка универсального культурного объекта, который использовался бы как площадка для цирковых представлений, концертов, спектаклей, музыкальных мероприятий. Конечно, если это получится, то Годзиш войдет в историю Архангельска как новый Лейцингер. Но некоторые скептики считают, что проще вообще разобрать нынешнее здание и построить на его месте, например, обычный дом или ночной клуб или ресторан. Мол, чтобы не тратить областные и городские средства, которых итак мало. Единого мнения, как говорится, нет.

На архангельских кладбищах иногда встречаются заброшенные могилы цирковых артистов и администраторов. Так, на Соломбальском некрополе похоронен Николай Павлов, один из братьев Павловых,  — старейший артист, акробат, создатель новаторского номера - "Гигантские шаги с подкидными досками". На Вологодском кладбище лежит бывший многолетний директор цирка Иван Симнанский. Рядом с ним его жена актриса Скворцова. Могилы похожи на нынешнее здание цирка — заросшие, с еле читаемыми буквами, с разбитыми памятниками. Кажется, пройдет еще лет 25, и в Архангельске ничего не будет напоминать о том, что здесь вообще когда-то был цирк...
Алексей Морозов, Сегодня 13:42

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Комментарии
Пенсионер, сегодня 14:25

Цирк уехал,клоуны остались.

вася, сегодня 14:27

Нынешний директор цирка - губернатор Орлов

васе, сегодня 14:49

а на место Орлова хочет прийти другой ковёрный клоун Витя Павленко, кубанский казак по кличке "полпроцента"
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