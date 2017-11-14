Памятники на набережной Северной Двины обрели вечернюю подсветку

В Архангельске продолжают благоустраивать территории вокруг памятников. Подсветка уже появились у памятного знака в честь жертв взрыва на Бакарица, на Аллее городов воинской славы и у скульптур на Чумбаровке.

С недавнего времени освещение заработало и у других памятников - теперь уже на набережной Северной Двины. МУП «Горсвет» завершило работы по организации освещения памятников Тюленю, Участникам северных конвоев, Соловецким юнгам, а также галереи досок почёта на проспекте Троицком.

Кроме того, освещение появилось на детской игровой площадке по проспекту Чумбарова-Лучинского, 44. С этой целью был смонтирован новый участок линии наружного освещения, установлены две опоры и светильник, сообщает пресс-служба горадминистрации.

А чуть ранее было организовано освещение пешеходной дорожки вдоль территории школы №69 в поселке Цигломень с монтажом дополнительных светильников по всей протяженности дорожки.