Сийский монастырь получил грант президента на адаптацию экс-осуждённых

Антониево-Сийский монастырь получит деньги на адаптацию людей, освободившихся из мест лишения свободы. Его проект «Покров» — опора и поддержка» победил в грантовом конкурсе президента России.

Обитель уже четверть века лет занимается социальным служением, в основе которого помощь незащищенным гражданам. В первую очередь, это обеспечение людей необходимыми вещами и проживание в монастыре. Подавляющее большинство подопечных — освободившиеся, но не сумевшие найти себе применение на свободе граждане, которые не имеют средств к существованию и места жительства.

Суть проекта, получившего грантовую поддержку, состоит в том, чтобы системно заниматься ресоциализацией обездоленных.

«Проект включает в себя подготовку бывших осужденных к жизни вне стен монастыря. Людей обучат азам индивидуального предпринимательства. Форма ИП позволит избежать широкой огласки непростой жизненной биографии, почувствовать себя полноценным гражданином общества», — рассказал насельник Сийской обители иеромонах Феофил (Волик).

Профессиональные педагоги будут заниматься с подопечными русским языком и литературой, историей, обществознанием. Специалист-психолог подскажет, как найти общий язык в социуме и организовать досуг. Команда проекта составляем шесть человек. Им будут оказывать содействие 10 волонтеров.

Всего помощь получат 50 человек, освободившихся из мест лишения свободы, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.