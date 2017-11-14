Архангелогородец накопил полмиллиона рублей долга перед своими детьми

По решению суда архангелогородец П. с 2013 года был обязан выплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей - по шесть тысяч рублей на каждого с последующей индексацией. Стоит отметить, что один ребёнок нуждается в постоянном лечении.

Мужчина от возложенных на него обязательствах не уклонялся, регулярно выплачивая 12 тысяч рублей.

В 2015 году в связи с тяжелым материальным положением, связанным с лечением одного из детей, бывшая супруга П. вновь обратилась в суд. Она потребовала от мужчины алименты в размере одной трети от всех видов дохода и 10 тысяч рублей на лечение ребёнка ежемесячно. Суд встал на сторону женщины и вынес решение в её пользу.

Однако добровольно исполнять озвученное выше решение архангелогородец не стал. Более того он принялся его оспаривать.

Судебные приставы продолжали работать по исполнительным производствам. В качестве мер принудительного исполнения в отношении должника были вынесены постановления об ограничении права выезда и ограничение в спецправах. С учетом индексации размера алиментов размер задолженности оказался весьма внушительным — 540 тысяч рублей.

Работа возымела положительный результат. На прошлой неделе мужчина наконец-то исполнил свои обязательства, а его дети получили причитающиеся по закону денежные средства, сообщает пресс-служба регионального УФССП.