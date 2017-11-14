В Архангельске появилось первое световое табло на остановке

Информационное табло на остановке общественного транспорта возле Архдрамтеатра установлено в рамках реализации проекта «Умная остановка» для удобства пассажиров. Это первый пилотный шаг подобного направления в нашем городе.

Табло будет уведомлять пассажиров о времени прибытия транспортных средств, отражать дату и время, а также показывать информационной строкой социально-значимую информацию и рекламу. Также на нём будут отражаться информация о температуре воздуха, атмосферном давлении, важные сообщения МЧС

Материл корпуса светового табло выполнен из алюминиевого профиля. Изделие оснащено ударопрочной лицевой панелью с УФ-защитой, электроника защищена от механических повреждений и неблагоприятных климатических условий.

До конца этого года световым табло будет оборудован остановочный комплекс у кинотеатра «Мир», сообщает пресс-служба архангельской горадминистрации.